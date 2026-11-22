Po Sloveniji smo poiskali osem gostiln, gostišč in turističnih kmetij , kjer lahko spoznate različne lokalne okuse, uživate v prijetnem okolju ali si ob dobrem kosilu privoščite celo krajši oddih.

Domače gostilne, kjer še vedno diši po tradiciji

Ko se po dnevu v naravi usedemo za mizo, se pogosto najbolj priležejo preproste domače jedi. Topla juha, ajdovi žganci ali štruklji imajo po nekaj urah hoje še posebej dober okus.

Če vas pot zanese v Bohinj, lahko takšne dobrote poiščete v Gostilni Rupa, ki stoji v Srednji vasi v Bohinju. Njihova domača bohinjska kulinarika vključuje jedi, kot so ajdovi žganci, štruklji, gobova juha, golaž in divjačinske specialitete. Na jedilniku najdete tudi postrv ter domače sladice, zato se lahko pri njih ustavite na kosilu med raziskovanjem Bohinjskega jezera in okoliških krajev.

Domača kuhinja pa ni priljubljena samo med izletniki. V nekaterih gostilnah je predvsem del vsakdana domačinov, ki se tja vračajo na malico ali kosilo. Takšna je Gostilna Bogdan v Odrancih, kjer goste sprejemajo že od leta 1988.

Njihova ponudba dnevnih malic in kosil se spreminja po tedenskem jedilniku. Med jedmi se znajdejo golaži, enolončnice, pečenke, mesne jedi s prilogami in skutni štruklji, na voljo pa so tudi brezmesne možnosti. Če boste raziskovali Prekmurje in si zaželeli toplega domačega obroka, je to ena od prijetnih možnosti za postanek.

Nekoliko drugačne regionalne specialitete vas pričakajo na Primorskem. Ob cesti med Kozino in Ilirsko Bistrico, v Markovščini pri Materiji, že od leta 1993 deluje Gostilna Baša. Njihova tradicionalna domača kuhinja je posebej zanimiva za ljubitelje divjačine, saj med hišne specialitete sodijo jelenov golaž in domači njoki. Poleg njih pripravljajo joto, mesne pečenke ter različne ribje in morske jedi. Gostilna je zato priročen postanek tudi za popotnike, ki potujejo proti hrvaški obali.

Ko po izletu zadiši po nečem dobrem

Ni pa nujno, da si med vsakim izletom zaželimo klasičnega domačega kosila. Po kolesarjenju, pohodništvu ali raziskovanju naravnih znamenitosti se včasih najbolj prileže kaj dobrega z žara, ob katerem se lahko v miru odpočijemo in naberemo moči.

V Plužni pri Bovcu, nedaleč od slapa Virje, deluje gostinski ponudnik Pr Murjanch, kjer pripravljajo sveže jedi z žara, smash burgerje in jedi izpod peke. Posebnost njihove ponudbe so burgerji, pri katerih meso med pečenjem pritisnejo ob vročo ploščo, da dobi značilno zapečeno skorjico. V njihovih jedeh lahko uživate na prostem, če bi si hrano raje privoščili drugje, pa ponujajo tudi dostavo. Prostor je po dogovoru na voljo tudi za praznovanja in druženja zaključenih skupin.

Če želite dobro kosilo združiti še z rekreacijo ali celo prenočitvijo, je zanimiva ponudba Šport centra Prodnik na Ljubnem ob Savinji. Njihovo gostišče s prenočišči stoji ob reki Savinji, kjer pripravljajo tradicionalne zgornjesavinjske jedi, med drugim savinjsko postrv, domače rezance z jurčki in štruklje.

Pri Prodniku lahko po kosilu dan nadaljujete aktivno, saj imajo fitnes, savne in različne možnosti rekreacije. Če bi radi v Zgornji Savinjski dolini preživeli več kot le en dan, pa lahko pri njih tudi prenočite. Na voljo imajo 16 sob za skupno do 50 gostov, zato lahko obisk podaljšate v prijeten oddih z raziskovanjem okoliških krajev.

Na turistični kmetiji je hrana del doživetja

Poseben čar imajo obiski turističnih kmetij, kjer lahko poleg domače hrane spoznamo tudi okolje, iz katerega prihajajo sestavine. Ponekod pridelujejo lastno zelenjavo, drugje imajo vinograde ali pa celo domačo ribogojnico.

Prav slednja je posebnost Izletniške kmetije Možina v Dragi pri Šentrupertu na Dolenjskem. Pri njih lahko uživate v domači kulinariki, posebej znani pa so po svežih postrvih iz lastne ribogojnice ob potoku Bistrica. Ribe pripravijo za goste, po predhodnem dogovoru pa lahko preverite tudi možnost nakupa svežih postrvi iz domače reje.

Kmetija ima notranji gostinski prostor in zunanjo teraso, kjer lahko pripravijo družinsko kosilo, praznovanje ali pogostitev organizirane skupine. Ker ne ponujajo prenočišč, je obisk primeren predvsem za enodnevni izlet v Mirnsko dolino.

Če bi na podeželju radi ostali nekoliko dlje, pa lahko domače okuse združite še s prenočitvijo. Na Krvavcu, na območju Ambroža pod Krvavcem, družina EkoTurizma Viženčar že od leta 1994 sprejema goste, ki si želijo oddiha v gorskem okolju.

Njihova domača hrana na Krvavcu temelji na sestavinah z družinske ekološke kmetije, med katerimi so domače meso, mlečni izdelki, zelenjava, sokovi in marmelade. Ponudbo obrokov prilagajajo sezoni in dogovorjenemu terminu, zato je priporočljivo obisk napovedati vnaprej.

Za daljši oddih imajo na voljo še štiri apartmaje in pet sob. Pozimi je njihova lokacija priročna za smučarje, v toplejših mesecih pa za pohodnike in kolesarje. Med posebnostmi nastanitve izstopa soba Murka De Luxe z zasebno zeliščno savno v sodu iz sibirske cedre.

Povsem drugačno podeželsko doživetje pa ponujajo vinorodni griči Slovenskih goric. V Dragučovi pri Pernici, nedaleč od Maribora, stoji Turistična kmetija Protner, kjer lahko združite domače štajerske dobrote, pokušino vina in miren oddih.

Na njihovi turistični kmetiji s prenočišči imajo vinotoč s 60 sedeži, v katerem gostom postrežejo domače mesnine, kruh, gibanico in vina iz lastne pridelave. Poleg vinogradov in sadovnjakov je ena od zanimivosti kmetije tudi čreda jelenov damjakov. Če želite obisk podaljšati, lahko na kmetiji tudi prenočite, saj imajo pet dvoposteljnih in eno enoposteljno sobo, skupaj torej 11 ležišč. Degustacije in oglede vinske kleti organizirajo po predhodnem dogovoru.