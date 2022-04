Dobra napoved za sezono, Obala bo najbrž zasedena do zadnje postelje

Velikonočni prazniki veljajo za začetek turistične sezone in tudi nekakšno napoved, kako dobra bo. Hotelirji in gostinci so ta tradicionalni uvod v sezono zadnji dve leti zaradi epidemije zamudili, letos pa bo spet po starem. Na Obali bodo sobe verjetno zasedene do zadnje postelje, glede na še vedno negotove razmere pa nihče ne upa napovedovati, da bo tudi poleti tako. Ob morju pa je – tudi zaradi lepega vremena – že čutiti turistični utrip.