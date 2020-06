Dobra novica z Jesenic: vsi testi so negativni

Se pa s koronavirusom spet srečujejo v jeseniški bolnišnici, kjer so včeraj ponovno odvzeli brise zaposlenim in pacientom na gastroenterološkem oddelku, kjer so v ponedeljek ugotovili okužbo pri enem pacientu. Tega so premestili na Infekcijsko kliniko. Kot so sporočili iz jeseniške bolnišnice, so brise odvzeli vsem, ki so bili z okuženim v kontaktu."Vsi testi so negativni. Teste bomo ponovili predvidoma čez teden dni,"so sporočili in dodali, da so danes vzeli brise še 12 zaposlenim, ki so jim brise prvič že vzeli v petek, in niso bili v stiku s pozitivnim pacientom. Njihove izvide pričakujejo pozno popoldan.

Spomnimo, da so v bolnišnici prejšnji teden v četrtek odkrili okužbo pri eni od zaposlenih, petkovi testi med njenimi sodelavci in bolniki pa so bili negativni. Ponovno testiranje pa je v ponedeljek pokazalo na okužbo pri enem od bolnikov na gastroenterološkem oddelku, kjer je delala okužena medicinska sestra.