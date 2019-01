Dobra novica za prebivalce Šaleške doline

Uporabniki daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini ne bodo občutili okoli osemodstotne podražitve ogrevanja, za katero so se odločili v Termoelektrarni Šoštanj. Občini Velenje in Šoštanj bosta namreč nase spet prevzeli pokrivanje razlike do višje nakupne cene toplotne energije.

Okoli osemodstotna podražitev ogrevanja, za katero so se odločili v Termoelektrarni Šoštanj, se prebivalcem Šaleške doline ne bo poznala. Občini Velenje in Šoštanj bosta namreč nase spet prevzeli pokrivanje razlike do višje nakupne cene toplotne energije, je danes sklenil svet velenjske komunale. Stroška subvencioniranja bosta občini za leto 2019 stala 791.000 evrov. FOTO: POP TV Velenjska in šoštanjska občina bosta tako razliko v dvigu cene ogrevanja, ki od začetka tega meseca znaša 21,32 evra za megavatno uro, kar je 23,58 odstotka več v primerjavi s ceno, ki je veljala do oktobra lani, subvencionirali v višini 791.000 evrov, so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje. Za industrijske odjemalce se bo dvig cene s 1. februarjem v celoti uskladil z višino nakupne cene toplotne energije. Kot poroča STA, višja cena toplotne energije Komunalnemu podjetju Velenje povzroča mesečno izgubo v višini približno 150.000 evrov. Velenjska in šoštanjska občina sta se za subvencioniranje cene ogrevanja odločili, ker bremena dviga cene ne želita v celoti preložiti na končne uporabnike, poleg tega je dvig cene po mnenju občin neupravičen zaradi nepravilnega izračuna vhodnih podatkov z vključenimi stroški nakupa emisijskih kuponov. Kot razlog za tokratni dvig cene toplotne energije v Tešu navajajo strošek nakupa emisijskih kuponov za letos. Ta namreč po izračunu Teša neposredno vpliva na variabilno ceno proizvodnje toplote, izhodiščno ceno proizvodnje toplote in ne nazadnje tudi na ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih, s čimer se občine v Šaleški dolini ne strinjajo. V Tešu so sicer toplotno energijo pred tem zvišali pred dvema mesecema; takratno zvišanje je bilo 17,77-odstotno, na 20,31 evra za megavatno uro. Na današnji seji sveta je bil sprejet tudi sklep o tem, da bosta Občini Velenje in Šoštanj še naprej subvencionirali pokopališko dejavnosti v višini 50 odstotkov, vendar se bo cena najema grobnih mest povišala za 17 odstotkov zaradi višjih stroškov.