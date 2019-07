Dobra novica za študente: minimalna urna postavka kmalu 4,99 evra?

Poslanci Levice so po rednem postopku v DZ vložili predlog zakona, s katerim predlagajo zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo iz 4,13 evra neto na 4,99 evra neto. Za študente so predvideli tudi dodatek za nočno in nedeljsko delo ter delo za praznike. Gre še za en zakon, ki je del sporazuma med Levico in koalicijo.

Poslanci Levice so predlagali zvišanje minimalne urne postavke za študentsko delo iz 4,13 evra neto na 4,99 evra neto. V predlogu zakona, ki so ga danes po rednem postopku vložili v DZ, so za študente predvideli tudi dodatek za nočno in nedeljsko delo ter delo za praznike. Študentsko delo je deregulirana oblika zaposlovanja. Poslanci Levice v predlogu novele zakona za uravnoteženje javnih financ opozarjajo na načelo enakega plačila za enako delo in učinke 'socialnega dampinga', ki ga povzroča študentsko delo.

Kršitve študentskega dela so pogosto povezane z neplačanim uvajanjem, neplačanim odmorom za malico in delom na črno. FOTO: Shutterstock

Minimalna urna postavka za študente se bo po predlogu zakona usklajevala z rastjo minimalne plače, do sedaj pa se je usklajevala z rastjo povprečne plače. Usklajevanje z minimalno plačo prinaša tudi usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin. Minimalna urna postavka se je od 2015 do danes dvignila za 39 centov oziroma 8,6 odstotka, minimalna plača pa se je povišala za 12 odstotkov, piše v predlogu zakona. Dijaki in študentje bodo po predlogu upravičeni tudi do dodatka za nedeljsko in nočno delo ter za delo ob praznikih v enaki višini, kot to velja za delavce, ki pri istem delodajalcu delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V predlogu pojasnjujejo, da so zaposleni upravičeni do povečanja urne postavke za delo ob teh dnevih, med tem ko so študentje za to delo plačani enako. Tako študentsko delo omogoča delodajalcem, da se izognejo nekaterim zakonskim omejitvam in določilom kolektivnih pogodb.