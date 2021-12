Dobra petina manj brezposelnih kot novembra lani

Glede na november 2020 se je povečalo samo število novoprijavljenih brezposelnih zaradi stečajev, in sicer za 26 odstotkov, medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo za 67,6 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas za 26,2 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve za 5,2 odstotka manj.

Novembra je bilo na novo prijavljenih 27,5 odstotka manj kot oktobra in 32,1 odstotka manj kot novembra 2020. Med novoprijavljenimi je bilo 669 iskalcev prve zaposlitve, 2381 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 63 brezposelnih zaradi stečajev in 771 presežnih delavcev.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov, gospodinjskih pomočnikov, skladiščnikov, uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov in natakarjev, so navedli.

Brezposelnost se je zmanjšala skoraj vsepovsod

V vseh območnih službah zavoda, razen v koprski, kjer se je brezposelnost glede na oktober povečala za 0,3 odstotka, in velenjski, kjer je ostala na oktobrski ravni, se je brezposelnost zmanjšala. Najbolj ali za 3,6 odstotka je upadla na Ptuju. Od lanskega novembra se je brezposelnost najbolj zmanjšala v kranjski enoti (30,9 odstotka), večje medletno znižanje, kot je bilo doseženo na ravni države, so imele še enote Murska Sobota, Nova Gorica in Koper.