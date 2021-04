Dobra tretjina Slovencev na počitnice še pred koncem junija

Med tistimi, ki bodo počitnikovali (tudi) v Sloveniji, prevladujejo obalna Slovenija z 58 % in Posočje (Tolmin, Kobarid, Bovec) z 22 % na zahodu ter Prekmurje (Murska Sobota, Lendava) s 25 % in Štajerska (Pohorje, Rogla, Ptuj) z 21 %.

Za primerjavo: v sosednji Hrvaški skoraj vsi navajajo lastno državo (93 %), daleč zadaj sledi Bosna in Hercegovina s 15 %, medtem ko Slovenijo navaja le 5 %, še manj jih Slovenijo navaja v Bosni in Hercegovini in Srbiji.

Družba Valicon z raziskavo #Novanormalnostspremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si, ki je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.