Dobre novice iz LA: Krisovi rezultati vedno boljši

Iz Amerike prihajajo spodbudne novice. Krisovi starši so sporočili, da je imel njihov borec spet pregled, zdravniki pa so ugotovili, da so rezultati krvi vedno boljši. Izboljšalo naj bi se tudi Krisovo počutje, saj je vsak dan boljše volje.

In spodbudne novice so najlepše darilo, ki ga je Krisova mama Ana lahko prejela za rojstni dan, ki ga je praznovala pred dvema dnevoma.