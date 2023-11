Dobre novice za 4-letno Karolino: še en velik korak naprej k zdravilu

Raziskovalna skupina iz Portugalske je namreč uspešno vnesla zdrav gen v celice v laboratoriju in pred kratkim so že začeli prve poskuse učinkovitosti izdelane genske terapije na laboratorijskih modelih bolezni Cockaynov sindrom – tip B. Ti modeli so gensko spremenjene miške, ki imajo to bolezen. Gre za pomemben napredek, saj je to še en velik korak naprej k zdravilu, so sporočili iz Društva Viljem Julijan.

Kot še dodaja Nejc Jelen, predsednik društva, dobro napredujejo tudi znanstveniki v ZDA, ki že preizkušajo optimalne načine vnosa genske terapije v telo. Med drugim pa ustvarjajo gensko spremenjene prašiče, na katerih bodo lahko zelo dobro ugotovili učinkovitost genske terapije.

Še en uspeh pa predstavlja tudi zbiralna akcija za Karolino, ki je nedavno presegla velik mejnik, saj so v društvu s pomočjo celotne Slovenije zbrali že več kot milijon evrov. Ob tem sta njena starša Sabina in Borut Lavrič sporočila, da sta neizmerno srečna in hvaležna. "Seveda si želiva, da bi zbiralna akcija tudi v nadaljevanju potekala tako dobro in da čim prej zberemo celotno potrebno vsoto za razvoj genskega zdravljenja, torej vsaj 2 milijona evrov. Pomemben je čas, da nas ne doleti najhujše, saj bolezen sčasoma napreduje, vzame vse sposobnosti, ki si jih dosegel, vse, kar si se naučil, in kmalu tudi življenje, zato je izredno pomembno, da še pravi čas z genskim zdravilom ustavimo napredovanje bolezni, da bo lahko naša deklica doživela lepo prihodnost."

Kot poudarjajo v društvu, pa gensko zdravljenje ne bo razvito samo za Karolino, ampak za vse otroke s to redko boleznijo.