Dobri medosebni odnosi imajo na zdravje celo večji vpliv kot genetika

Ste vedeli, da dobri odnosi in druženje z najbližjimi in prijatelji podaljšuje življenje? Ena od obsežnih študij je pokazala, da kakovostni, pristni odnosi prepolovijo tveganje za prezgodnjo smrt. Druga dolgoletna raziskava pa ugotavlja, da imajo dobri odnosi celo večji vpliv na zdravje kot genetika. Praznični december je torej tudi priložnost za krepitev pristnih odnosov in s tem tudi našega zdravja.