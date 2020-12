Dobri možje bodo letos otroke obiskali prek spleta

Po vsem svetu so vlade v nenavadnem precepu. Decembra namreč pričakujejo, da bodo trije možje, ki vsi po starosti spadajo v rizično skupino, kljub omejitvam potovali prek meja in obiskovali na tisoče domov. A Miklavža, Božička in Dedka mraza ne morejo kar prepovedati. So pa se sami dobri možje dogovorili, da bodo ravnali odgovorno in večinoma delali od doma. Otroke pa nameravajo čim večkrat obiskati po spletu. Tudi pri nas so zato odprli lokalno pisarno.