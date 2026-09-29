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Slovenija

Dobri pogoji, slab ugled? Kaj novi podatki razkrivajo o učiteljskem poklicu

Ljubljana, 29. 09. 2026 12.39 pred 1 uro 5 min branja 31

Avtor:
N.Š.
Učiteljica

Manj učencev na učitelja, manjši razredi in manj neposrednih ur poučevanja kot v povprečju OECD. Na prvi pogled najnovejši mednarodni podatki kažejo precej ugodne pogoje za delo slovenskih učiteljev. Toda podrobnejši pogled razkrije bolj zapleteno sliko. Slovenski učitelji na nižji sekundarni ravni so s pogoji zaposlitve sicer zadovoljnejši od povprečja OECD, s plačo pa manj. Dejanski zaslužki učiteljev zaostajajo za zaslužki drugih primerljivo izobraženih zaposlenih, le sedem odstotkov učiteljev na nižji sekundarni ravni pa meni, da je njihov poklic v družbi cenjen. Obenem država išče načine, kako v učilnice privabiti nove ljudi in jih v poklicu tudi obdržati.

OECD je objavil novo izdajo enega najobsežnejših mednarodnih pregledov izobraževanja "Education at a Glance 2026", ki letos posebno pozornost namenja pomanjkanju učiteljev. Slovenski podatki na več področjih izstopajo ugodno, vendar hkrati pokažejo, zakaj vprašanja, ali je slovenski učitelj v dobrem ali slabem položaju, ni mogoče pošteno skrčiti na en sam podatek. OECD-jeva slovenska country note izrecno poudarja pomanjkanje učiteljev kot osrednjo temo letošnjega pregleda.

Slovenija ima denimo relativno ugodno razmerje med številom učencev in učiteljev. Po podatkih, ki jih je ob objavi poročila izpostavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, je bilo leta 2024 na primarni in nižji sekundarni ravni skupaj 11 učencev na učitelja. Povprečje OECD je bilo na primarni ravni 14, na nižji sekundarni pa 13 učencev na učitelja.

Tudi oddelki so manjši. V primarnem izobraževanju je bilo v Sloveniji v oddelku povprečno 18 učencev, povprečje OECD pa je bilo 21. Na nižji sekundarni ravni je bilo slovensko povprečje 21, povprečje OECD pa 23 učencev.

Vrtec
Vrtec
FOTO: Bobo

627 ur neposrednega pouka ne pomeni 627 ur dela

Velika razlika se pokaže pri času, ki ga učitelji neposredno preživijo pri poučevanju. Učitelj na primarni ravni v Sloveniji opravi 627 ur neposrednega poučevanja na leto, povprečje OECD pa je 770 ur. Enakih 627 ur imajo slovenski učitelji na nižji sekundarni ravni, kjer je povprečje OECD 710 ur. Podatki se nanašajo na leto 2025.

Toda iz tega ni mogoče sklepati, da slovenski učitelji delajo toliko manj. OECD izrecno opozarja, da neposredno poučevanje predstavlja samo del učiteljevega delovnega časa. Preostanek je namenjen pripravi na pouk, ocenjevanju, popravljanju nalog in drugim obveznostim. Kazalnik 627 ur torej meri čas neposrednega poučevanja, ne celotnega delovnega časa.

Po podatkih, ki jih je ob objavi poročila posredovalo ministrstvo, imajo učitelji na višji sekundarni ravni v Sloveniji 570 ur neposrednega poučevanja letno, povprečje OECD pa znaša 678 ur v splošnih in 685 ur v poklicnih programih.

Povsem drugačna je slika v vrtcih. Po podatkih ministrstva letni obseg neposrednega dela slovenskih vzgojiteljev z otroki znaša 1314 ur, povprečje OECD pa 965 ur.

So slovenski učitelji dobro plačani? Odvisno, kaj primerjamo

Ministrstvo ob objavi poročila navaja, da so začetne zakonsko določene plače slovenskih vzgojiteljev in učiteljev pod povprečjem držav OECD, po 15 letih dela pa ga presegajo. Po podatkih, ki jih je objavilo ministrstvo, je zakonsko določena plača učitelja na primarni ravni po 15 letih dela v Sloveniji leta 2025 znašala 69.569 ameriških dolarjev (približno 59.300 evrov), preračunanih po pariteti kupne moči, povprečje OECD pa 64.349 dolarjev (približno 54.900 evrov).

Toda ti podatki kažejo zakonsko določeno oziroma statutarno plačo na določeni točki kariere, ne pa nujno dejanskega relativnega finančnega položaja učitelja v Sloveniji.

Ko OECD primerja dejanske zaslužke učiteljev z zaslužki drugih zaposlenih s terciarno izobrazbo v isti državi, je slika drugačna.

Predšolski učitelji v Sloveniji v povprečju zaslužijo 32 odstotkov manj od drugih terciarno izobraženih zaposlenih, učitelji na nižji sekundarni ravni pa 15 odstotkov manj. OECD ugotavlja, da so učiteljske plače v javnih institucijah v večini držav nižje od plač drugih terciarno izobraženih zaposlenih.

Matematika
Matematika
FOTO: Shutterstock

S plačo zadovoljen približno vsak tretji

Razliko dodatno osvetlijo odgovori učiteljev v raziskavi TALIS 2024. Med slovenskimi učitelji na nižji sekundarni ravni jih je s pogoji zaposlitve, če izvzamemo plačo, zadovoljnih 72,7 odstotka. Povprečje OECD je 68,4 odstotka.

Pri plači se razmerje obrne. Z njo je zadovoljnih 32,7 odstotka slovenskih učiteljev na tej ravni, povprečje OECD pa je 38,7 odstotka.

Slovenski učitelji na nižji sekundarni ravni so torej s splošnimi pogoji zaposlitve nadpovprečno zadovoljni, z denarnim delom svojega položaja pa podpovprečno.

Le sedem odstotkov jih meni, da družba ceni njihov poklic

Plača pa ni edino vprašanje, ko govorimo o privlačnosti učiteljskega poklica. TALIS 2024 pokaže precej izrazit problem pri družbenem ugledu poklica. Le sedem odstotkov slovenskih učiteljev na nižji sekundarni ravni se strinja, da je učiteljski poklic v družbi cenjen. Povprečje OECD znaša 22 odstotkov.

Še manj, pet odstotkov, jih meni, da oblikovalci politik cenijo poglede učiteljev. Povprečje OECD je 16 odstotkov.

Se slovenski učitelji starajo?

Ministrstvo ob rezultatih Education at a Glance opozarja tudi na starostno strukturo učiteljskega kadra. Po podatkih, ki jih je objavilo, je bilo leta 2024 23 odstotkov učiteljev na primarni in sekundarni ravni starih 55 let ali več, leta 2015 pa 17 odstotkov.

To pomeni povečanje za šest odstotnih točk in opozorilo na prihodnje upokojevanje dela učiteljske populacije.

V učiteljski poklic iz druge kariere pride precej manj ljudi

Ena od možnosti za blaženje pomanjkanja učiteljev je privabljanje ljudi, ki so svojo poklicno pot začeli drugje.

Tudi tu Slovenija odstopa. Med učitelji na nižji sekundarni ravni je v povprečju OECD 8,4 odstotka takšnih, ki so v učiteljski poklic prišli iz druge kariere. V Sloveniji jih je le 3,3 odstotka.

OECD prav pridobivanje ljudi iz drugih poklicev izpostavlja kot eno od strategij za reševanje pomanjkanja učiteljev, saj lahko takšni zaposleni v šole prinesejo tudi drugačne poklicne izkušnje.

Država ponuja 200 štipendij po 300 evrov

Ministrstvo poskuša težave z zagotavljanjem kadra nasloviti z več ukrepi. Za študijsko leto 2026/27 je razpisalo 200 štipendij po 300 evrov mesečno  za študente pedagoških študijskih programov, predvsem na področjih, kjer so kadrovske potrebe večje. Predvidenih je 150 štipendij za naravoslovna področja in 50 za programe s področja posebnih potreb.

Ministrstvo omogoča tudi subvencioniranje dodatnega izobraževanja strokovnih delavcev, pripravništvo z mentorstvom ter alternativne poti v učiteljski poklic za diplomante drugih ustreznih področij in strokovnjake iz drugih sektorjev.

Manj birokracije, več avtonomije?

Vprašanje učiteljskega poklica je sicer pri nas postalo tudi del napovedane širše reforme slovenskega šolstva. Ministrstvo napoveduje krepitev učiteljske avtonomije in avtoritete ter zmanjševanje administrativnih obveznosti. Cilj naj bi bil učiteljem omogočiti več časa za kakovostno poučevanje, spremljanje napredka učencev in individualno delo. V širšem okviru je napovedan tudi prehod na osemletno osnovno šolo.

A ne glede na spremembe, ki se bodo na koncu zgodile, je jasno, da bo morača država v prihodnjih letih zagotoviti dovolj kakovostnih učiteljev, in odgovoriti na širše vprašanje - ali je učiteljski poklic dovolj dobro plačan, strokovno podprt in družbeno cenjen, da bodo mladi vanj želeli vstopiti, izkušeni učitelji pa v njem ostati?

Poglavja:
Na vrh 627 ur neposrednega pouka ne p So slovenski učitelji dobro pl S plačo zadovoljen približno v Le sedem odstotkov jih meni, d Se slovenski učitelji starajo? V učiteljski poklic iz druge k Država ponuja 200 štipendij po Manj birokracije, več avtonomi
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KOMENTARJI31

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Vera in Bog
29. 09. 2026 14.27
Jaz se spomnim samo terorja nad nedolžniki otroki. Zlata doba socializma ???
Odgovori
0 0
jank
29. 09. 2026 14.24
Ko se bomo resnično zavedali, da smo vsi od snažilke do vrhunskega zdravnika, kulturnika, manegerja, znanstvenika... "prudukt" dela učiteljev, jih bomo resnično spoštovali in cenili. Vprašajmo se, kakšni bi bili kot posamezniki in kot družba brez učiteljev?
Odgovori
+0
1 1
Borec21
29. 09. 2026 14.22
Vsak si mo ra ceno priborit učitelji pa dokler bo vaš predstavnik štrukelj povej mi s kom se družiš in povem kdo si ampak vam to godi zagovarjanje lenobe za vse več denarja
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0 0
Lark
29. 09. 2026 14.18
"Le sedem odstotkov jih meni, da družba ceni njihov poklic". Poklic se v splošnem ceni, ne pa za vsako ceno, kot nekatera gospoda v šolstvu pričakujejo...
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+1
2 1
jank
29. 09. 2026 14.13
V Sloveniji je 508 matičnih in 312 podružničnih osnovnih šol. V mestnih in šolah v večjih krajih je lahko v razredih po 28 otrok, najmanj pa 15 otrok. Po številu je največ podeželskih maloštevilnih šol, ki so večinoma enorazrednice z manjšim številom otrok, še manj številčne so podružnice, kjer prevladuje pouk v kombiniranih oddelkih iz dveh, treh, celo iz pet razredov. Ko pa se vse zmeče v en koš ter se deli s številom učiteljev pa dobimo za nepoznavalce zelo nizko število 11. To lahko na hitro dvignemo, če zapremo podružnične in manjše samostojne podeželske šole, kar pa se upajmo ne bo nikoli zgodilo, saj ukinitev šole vodi v izumrtje vaškega naselja.
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+2
2 0
Rookoko
29. 09. 2026 14.03
V Italiji imajo ucenci 35 dni vec letnih pocitnic, in so bolj uspesni. Tudi cez leto so bolj lezerni! Imamo ministrstvo iz kamene dobe
Odgovori
+2
2 0
jank
29. 09. 2026 14.15
V čem so bolj uspešni?
Odgovori
+1
1 0
Borec21
29. 09. 2026 14.23
V ležernosti
Odgovori
0 0
daiči
29. 09. 2026 14.01
Nč jm ni hudga, eno in isto nakladajo leto za letom. Plus tega so eni najbolj plačanih u drzavi, hitr za dohtarji. Včas so rekl da tist k nč konkretnega nezna je ucitl.
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-2
1 3
tron3
29. 09. 2026 13.57
Slab ugled, jasno, mi je dobro znano ker v moji žlahti so same tršice in se temu nic ne čudim, ena bolj butasta kot druga
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+0
3 3
Veščec
29. 09. 2026 13.52
Ne preveč pisat o tem,bomo šli spet na referendum,k se bo Štrukl spet"razpištolu"pa to
Odgovori
+0
4 4
glavni baja 3
29. 09. 2026 13.53
a ti še kar visiš na tem … saj veš, da obstaja življenje tudi zunaj tega, ne 😁
Odgovori
+3
3 0
Veščec
29. 09. 2026 13.59
ja,med kuhanjem pa res,pa to
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
29. 09. 2026 13.49
Hvala lepa pa tako naporen poklic. Sem raje v pisarni.
Odgovori
+3
4 1
Bolfenk2
29. 09. 2026 13.41
A sem prav prebral da učitelj po 15 leti delovne dobe zasluži 59.300 evrov letno. To je 4.942 evrom bruto mesečno ali okoli 3.000 evrov neto? In s to plačo so še večinoma nezadovoljni? 70% delavcev v gospodarstvu ne zasluži niti pol tega pa edini ustvarjajo novo vrednost.
Odgovori
+0
4 4
jank
29. 09. 2026 13.51
Ne gre samo za številke, gre za to, kaj in v kakšnih razmerah delajo.
Odgovori
-1
2 3
TheJuniKorn
29. 09. 2026 13.57
V kakšnih razmerah pa delajo?
Odgovori
+0
1 1
Kritikizstajerske
29. 09. 2026 13.58
daj ti pa drzis standar savojimi primitivnimi komentarji...v šolo bi hodo
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+1
3 2
fverdi
29. 09. 2026 14.01
No pri nas v firmi razvojnik z doktoratom nima 4.944 EUR bruto (ca 3.000 EUR neto) pa recimo dela na milijonskih projektih, ima dodano vrednost ziher ca 100.000 EUR na zaposlenega, ... tako da Slovenskim učiteljem svetujem naj nehajo jamrat. Da o poletnem 2 mesečnem plačanem dopustu ne govorimo.
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+2
2 0
geemale
29. 09. 2026 14.04
Saj to ne more bit res....
Odgovori
+0
1 1
jank
29. 09. 2026 14.17
Tega razbojnika so do tja pripeljali učitelji!
Odgovori
-1
0 1
Podlesničar
29. 09. 2026 14.23
Seveda, da ni res, samo treba je uporabiti malo zdrave pameti... Povprečna plača učitelja je 2400 bruto.
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0 0
zavetnik
29. 09. 2026 13.39
Kako bi učitelji imeli ugled če jim direktorica direktorata za srednješolsko in visoko šolstvo prodaja konopljo in vzgaja to je najboljša komercialna propaganda so največji odjemalci in vedno vsako leto prihajajo novi
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+1
5 4
supergigi
29. 09. 2026 13.37
Enajst otrok na učitelja in še precej manj ur poučevanja v šoli kot je povprečje OECD. Da imaš 11 otrok na učitelja je noro in nesprejemljivo razmerje. Se pravi da bi za 33 otrok kot nas je bilo včasih v razredu, potrebovali zdaj 3 učitelje. Ja ni čudno, da je učiteljev premalo 😂😂
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+3
5 2
Sir Oliver
29. 09. 2026 13.31
Soseda je učiteljca razrednega pouka. Nimam dobrega mnenja o njej. Pa ne zato ker je soseda, ampak ker je vsak dan doma najkasneje ob 13 uri, vsak dan domov prinese cekar s šolskim kosilom ter mesec in pol doma na dopustu. Ne vem, a je to normalno. Če je, vsaka čast.
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+0
8 8
jank
29. 09. 2026 13.41
Kaj ti delaš, da jo vidiš vsak dan doma. Ali vohuniš, kdaj gre ali pride? Ali vohuniš, kaj dela popoldne ali zvečer? Ali kosilo dobi brezplačno ali kar ukrade. Ta primer opisa dela neke učiteljice je že poveden in je samo kopiraj prilepi nabijanje. No, povej kaj koristnega delaš, razen, da jo opazuješ, kdaj pride domov????
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+6
8 2
Rookoko
29. 09. 2026 14.06
Tebi bo odgovarjal ja 😂
Odgovori
0 0
orhideja79
29. 09. 2026 14.06
Sir Oliver...ti kdo brani da bi postal učitelj? Lahko tudi ti tako kot ona, samo zakaj bi, če se je lažje pritoževat. Šolsko kosilo stane 3.5 eur približno na dan. Kaj misliš, da si ga domov prinese zastonj? Tudi ona plača.
Odgovori
+1
1 0
Agent Provokator
29. 09. 2026 14.08
penzionist... mogoče pa mu je soseda všeč?
Odgovori
0 0
Smuuki
29. 09. 2026 13.19
Učitelji so si sami krivi za slab ugled. Zakaj? Štrukelj jih je spravil v pat položaj. Kako? Ravnatelja izvoli vsake 4 leta svet šole. Ker imajo učitelji večino v svetu šole jim je nadrejeni ravnatelj v podrejenem položaju. Kadar koli ga lahko zamenjajo. Kako naj ravnatelj ki ni suveren-opolnomočen zaščiti podrejenega učitelja? Ne more. On se lahko le trudi da ugaja podrejenim učiteljem če hoče obstati. Enkrat je janševa vlada že hotela spremeniti sestavo sveta šole pa je naletela na oster odziv sindikata ki ga vodi štrukelj. Ujetniki prevare so učitelji ker ne dovolijo večini v svetu šole ustanovitelju beri občini. Zdaj z njimi počne vsak kar hoče. Ravnatelj je tiger brez zob. Popolna anarhija beri pat položaj. En drugega držijo v šahu in nihče nič ne more. Starši to vedo in iskoriščajo
Odgovori
-4
2 6
jank
29. 09. 2026 13.36
Kje si ali si bil v službi? Tipičen primerek gostilniškega nabijanja. Pa še to, mandat ravnatelja je že dolgo 5 let!
Odgovori
+3
4 1
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