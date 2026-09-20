Slovenija
Dobrih osem tisoč obiskovalcev se je zgrnilo v Bohinj na že 67. Kravji bal
V središču pozornosti so bile seveda krave, ki so jih bohinjski planšarji po poletju na planinah pripeljali nazaj v dolino. Poleg okrašene živine so si obiskovalci ogledali še opravo in opremo planšarjev ter nastope folklornih skupin, okušali pa so tudi domače dobrote.
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