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Slovenija

Dobrih osem tisoč obiskovalcev se je zgrnilo v Bohinj na že 67. Kravji bal

Bohinj, 20. 09. 2026 21.17 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Kravji bal

V središču pozornosti so bile seveda krave, ki so jih bohinjski planšarji po poletju na planinah pripeljali nazaj v dolino. Poleg okrašene živine so si obiskovalci ogledali še opravo in opremo planšarjev ter nastope folklornih skupin, okušali pa so tudi domače dobrote.


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kravji bal

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