Župan Škocjana: Ljudje so prestrašeni. Pričakujemo večjo varnost za občane

Ministrstvo za notranje zadeve je obljubilo večjo prisotnost Policije, kaj župani pričakujejo od policistov na terenu? "Pričakujemo zavezo ministra in Policije, da bosta povečana aktivnost Policije na našem območju in da bo s tem zagotovljena večja varnost za naše občane, ki v zadnjem mesecu nelagodno živijo. Na dnevni ravni imam veliko klicev. Ljudje so prestrašeni," je dogajanje v občini Škocjan opisal njihov župan Jože Kapler.

Državna sekretarka Helga Dobrin je ob tem občane pozvala, naj redno prijavljajo dogodke, da lahko le tako Policija prilagodi delo, taktiko in prisotnost na terenu.

In kakšne težave so imeli z Romi v občini v zadnjem času? "V marcu ponoči je bil požig vrtca, ki je bil namenjen izključno za predšolsko vzgojo romskih otrok. Dve leti je dobro deloval, nato se je zgodil ta incident in prva taka zadeva, s katero smo opozorili vsa ministrstva, organizacije in svetnike. Nato je bila 1. junija poroka in ženin je ugotovil, da so v njegovi hiši ljudje. Kasneje so policisti in gasilci ugotovili, da so v hiši Romi. Zgodil se je tudi napad na priznanega čevljarja in nato še šoferja, ki je imel parkiran tovornjak. Razbili so mu vrata in ga izseljevali za cigarete in denar."

Dobrinova je ob tem priznala, da tudi na medresorski skupini ugotavljajo, da lahko Policija ukrepa le do določene točke, nato je na vrsti sodstvo, da izvede postopek v celoti.

Iz Ljubljane sicer pogosto pride očitek, da so občani nestrpni do Romov, da tudi domačini 'niso svetniki'? "Ali ste že kdaj zaznali, da so civilisti napadli Roma, ga pretepli? Jaz tega še nisem zasledil. Je pa res, da imamo komisijo za reševanje romske problematike in dobimo statistiko Policije, zato smo okrožnega državnega tožilca povabili, da pove, zakaj se zadeve ne sprocesirajo (do konca, op. a). Povedal je, da gre za majhne prekrške, da so zapori prepolni. Kar nam kaže na to, da lahko mladoletni storilci to počnejo več tednov, gre za ene in iste osebe. Če bi prišlo do epilogov, se to na Dolenjskem ne bi dogajalo," meni župan.

Dobrinova je povedala, da se je medresorska skupina na sestanku z župani seznanila z dogajanjem in da so ministrstvo pozvali, naj pripravijo ustrezen odziv. "Na njih pa je, kdaj bodo to tudi realizirali," je zaključila.