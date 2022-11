Dobrna: čudovito butično termalno zdravilišče in pohodi v naravi

Iščete idealen kraj za jesenski pobeg iz stresnega vsakdana? Kraj, v katerem se boste sprostili, se pustili razvajati in hkrati regenerirali svoje telo in duha?

Potem obiščite Dobrno – kraj, kjer so doma najstarejše toplice v Sloveniji.

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

Arbora Spa – novo butično wellness doživetje Dobrno so na zemljevid sodobnih turističnih destinacij postavile prav terme, ki so letos predstavile posebno novost: nov kotiček za sprostitev, poimenovan Arbora SPA . Ta ponuja veličastno SPA-doživetje v jacuzziju na prostrani terasi pod drevesnimi krošnjami in ob zvokih narave. Izkoristite zdravilno moč savn ter revitalizirajte in okrepite svoje telo. Po savnanju se osvežite v ledeni jami, ohlajevalnem bazenu ali na zunanji terasi. Sprostite se v zunanjem ali notranjem masažnem bazenu, svoje zatočišče in notranji mir pa poiščite v namenski sobi za sprostitev ob nežnih tonih pomirjajoče glasbe, slastnih prigrizkih in s kozarcem penine. Si želite še bolj ekskluziven butični oddih? Privoščite si bivanje v Spa Suite Dobrna **** , zasebnem apartmaju v objemu zelene narave, kjer vam popolno sprostitev omogoča razvajanje v ogrevani zunanji termalni kopeli, s turško savno in s termalno prho.

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pijte zdravilno termalno vodo v najstarejših toplicah v Sloveniji Dobrna leži v osrčju zelenih gozdov pod Paškim Kozjakom, 20 km severno od Celja, že stoletja pa je poznana prav zaradi zdravilne vode, v kateri so uživali že Kelti in Rimljani. Danes lahko v zdravilnih učinkih termalne vode v Dobrni uživate tudi v 200 let starem zdraviliškem parku, kjer je za obiskovalce urejen pitnik termalne vode . Dobrnske toplice so bile sicer prvič omenjene leta 1403 in so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče, ki je kraj postavilo tudi na zemljevid sodobnih turističnih destinacij. Z milim podnebjem in odmaknjena od industrije, mestnega hrupa in prometa je Dobrna postala priznano zdravilišče, ki združuje butični turizem in sodobno medicinsko dejavnost.

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

Pohodništvo in zanimivi ogledi Vas Dobrna je občinsko središče za deset zaselkov, skozi katere vodijo lepo označene Poti Dobrne , ob katerih domači zanesenjaki skrbijo za kulturno dediščino. Ogleda in posebne pozornosti je vredna tudi več kot 300 let stara domačija Šumej v Brdcah nad Dobrno z ohranjeno prvotno zasnovo s črno kuhinjo z vonjem po dimu, ki leži na Anini poti. Zanimiva je tudi soteska Hudičev graben, ki se zajeda pod vznožje Paškega Kozjaka, na njenem začetku pa je v živo skalo vklesana jama Ledenica . Nekoč so jo uporabljali za skladiščenje ledu pivovarne Gutenek, danes pa v svojem prekrasnem naravnem ambientu gosti koncerte vokalnih skupin.

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko

V Dobrni vam je na voljo tudi pet označenih kolesarskih poti različnih dolžin in težavnostnih stopenj. Najzahtevnejše vas bodo popeljale na planjave Paškega Kozjaka, kjer lahko med drugim uživate v raznoliki flori dolini Daje, ki razveseli oko, nahrani dušo in nudi zdravilne zeli za dobro počutje. V dobro počutje pa je usmerjena tudi kulinarična ponudba Term Dobrna in lokalnih turističnih ponudnikov. Predlagamo, da se o raznoliki ponudbi kraja prepričate tudi sami, zato vas vabimo v Dobrno, kraj, kjer je dobro počutje doma že stoletja.

icon-expand Dobrna FOTO: Visit Dobrna @adventurousfamilylife Maša Arko