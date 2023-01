'Dobro je že večkrat premagalo zlo. Verjeti moramo, da bo tako tudi tokrat'

Temeljna odgovornost vsakogar od nas je, da si vsak dan znova, na vseh področjih našega delovanja in življenja, prizadevamo k zajezitvi kulture sovraštva, "ki lahko, kot nas kljub tisočkrat ponovljenemu 'Nikoli več!' zgodovina žal uči vedno znova, privede do najhujšega nasilja in zla", je na spominski slovesnosti ob svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta opozorila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Poudarila je, da holokavsta zaradi odgovornosti do prejšnjih in do prihodnjih generacij ne smemo nikoli pozabiti. "In zlasti zaradi odgovornosti vsake generacije, da nikoli in nikdar ne dopusti ponovitve podobnega zla kjerkoli na svetu," je dejala.

Spomnila pa je tudi na vojno v Ukrajini in poudarila, da sovraštvo, vojne in nasilje ne izbruhnejo sami od sebe. "Vsako sistematično nasilje je posledica daljšega zastrupljanja družbe s propagando, lažmi, lažnimi novicami, lažnimi in alternativnimi dejstvi in sovražnim, nespoštljivim govorom," je opozorila.