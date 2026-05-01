Slovenija

'Dobro jutro 1. maj': Slovenija se prebuja ob zvokih orkestrov

Ljubljana/Nova Gorica, 01. 05. 2026 07.07 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Prvomajska budnica v Novi Gorici

Marsikje po Sloveniji so prebivalce zjutraj prebudile prvomajske budnice. Orkestri so tako tradicionalno že zgodaj zjutraj krenili na pot v več slovenskih mestih, po ulicah se razlegajo zvoki pihal, trobil in bobnov. "Dobro jutro 1. maj." Praznik dela postavlja v ospredje delavke in delavce ter njihove pravice. Potem ko so sinoči po Sloveniji zagoreli kresovi, se bodo danes odvile številne prvomajske proslave.

Slovenija se po dnevu postavljanja mlajev in noči kresov prebuja ob zvokih prvomajskih budnic. Tradicionalno se je orkester že zgodaj zjutraj podal na pot tudi v Novi Gorici.

Na ljubljanskem Rožniku je sinoči potekala osrednja sindikalna prireditev ob prazniku dela. Množico zbranih so nagovorili predstavniki Zveze svobodnih sindikatov, Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Pergama.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so poudarili, da se "danes se soočamo z nevarnimi poskusi razgradnje socialne države". "Jasno sporočamo: ne bomo dovolili posegov v pravice delavk in delavcev! Naša vizija, zapisana v Resoluciji KSJS Za socialno in solidarno Slovenijo, temelji na prepričanju, da mora biti edino pravo merilo uspešnosti države življenjski standard njenih ljudi, ne pa statistični podatki, ki koristijo le kapitalu," so odločeni.

Dotaknili so se aktualnega dogajanja in zapisali, da ostro nasprotujejo združitvi področja dela in gospodarstva pod isto ministrstvo.

Dogajanje na Rožniku se bo nadaljevalo tudi danes. Ob 10.45 se bo začela prvomajska proslava z govorom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sindikalne organizacije vabijo na prireditve med drugim še na Križni gori pri Škofji Loki, Kremžarjevem vrhu, Debencu pri Mirni in Lisci. Pestro bo tudi drugod po državi.

V Sloveniji je dela prost dan tudi 2. maj, ki tokrat pade na soboto. Bodo pa ta dan zaprte trgovine.

Spomin na zatrtje delavskih protestov v Chicagu

Praznik dela 1. maja praznujejo v večini držav sveta kot spomin na zatrtje delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, v spopadu s policijo je bilo ubitih več ljudi. Vsakoletne demonstracije v spomin na te dogodke so sčasoma prerasle v proslave, ki so postale tudi oblika delavskega boja.

Za mednarodni praznik je 1. maj razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije. Na Slovenskem so ga začeli praznovati v začetku 20. stoletja, kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948.

