'Dobro jutro 1. maj': Slovenija se prebuja ob zvokih orkestrov

Slovenija se po dnevu postavljanja mlajev in noči kresov prebuja ob zvokih prvomajskih budnic. Tradicionalno se je orkester že zgodaj zjutraj podal na pot tudi v Novi Gorici.

Prvomajska budnica v Novi Gorici Aljoša Kravanja

Na ljubljanskem Rožniku je sinoči potekala osrednja sindikalna prireditev ob prazniku dela. Množico zbranih so nagovorili predstavniki Zveze svobodnih sindikatov, Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Pergama. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so poudarili, da se "danes se soočamo z nevarnimi poskusi razgradnje socialne države". "Jasno sporočamo: ne bomo dovolili posegov v pravice delavk in delavcev! Naša vizija, zapisana v Resoluciji KSJS Za socialno in solidarno Slovenijo, temelji na prepričanju, da mora biti edino pravo merilo uspešnosti države življenjski standard njenih ljudi, ne pa statistični podatki, ki koristijo le kapitalu," so odločeni. Dotaknili so se aktualnega dogajanja in zapisali, da ostro nasprotujejo združitvi področja dela in gospodarstva pod isto ministrstvo.

Mlaj v Novi Gorici Aljoša Kravanja

Dogajanje na Rožniku se bo nadaljevalo tudi danes. Ob 10.45 se bo začela prvomajska proslava z govorom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sindikalne organizacije vabijo na prireditve med drugim še na Križni gori pri Škofji Loki, Kremžarjevem vrhu, Debencu pri Mirni in Lisci. Pestro bo tudi drugod po državi.

V Sloveniji je dela prost dan tudi 2. maj, ki tokrat pade na soboto. Bodo pa ta dan zaprte trgovine.

