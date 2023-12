Dobro počutje in čvrsta postava v menopavzi? Ja, je mogoče!

Do sedaj sem gostom zelo samozavestno in brez slabe vesti delila strokovne nasvete, vendar vzete le iz literature in izobraževanj. Naša skupina strokovnjakov, ki jo sestavljamo zdravnik, športni trenerji in jaz kot prehranska svetovalka, jim namreč pomaga z edukacijo, tretmaji in praktičnimi rešitvami, da tudi v tem obdobju ohranijo zdravje, primerno postavo in dovolj energije, da lahko živijo v skladu s svojimi željami. Sedaj pa sem začela, nekako iznenada, v njihovih zgodbah prepoznavati tudi sebe, svoje težave.

No, moje težave niso popolnoma enake težavam drugih žensk, saj ima vsaka od nas čisto svojo zgodbo in zato tudi svoje težave, so pa podobne in imajo pri večini žensk podoben rezultat.

In katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo gospe srednjih let?

Gostje, ki v Terme Šmarješke Toplice prihajajo na pogovor ali na program SlimFit , se pogosto srečujejo s težavami, kot so:

- povečana teža oz. nabiranje maščobe okrog pasu,

- zastajanje vode v telesu, podočnjaki,

- slabša koncentracija, utrujenost, nespečnost, vročinski oblivi,

- upadanje mišic skeleta in s tem spremenjena podoba in slabša kondicija,

- prvo soočanje s povišanimi vrednostmi maščob v krvi, povišanim krvnim tlakom ...

V Termah Šmarješke Toplice preverimo stanje z različnimi metodami, kot so tehtanje z bioimpedančno tehtnico, obremenilno testiranje, laboratorijske preiskave in pogovori o prehranskih in življenjskih navadah, in tako dobimo informacije, na podlagi katerih lahko podamo prehranska priporočila in nasvete za športne aktivnosti.

Prvi opazni znaki prehajanja v menopavzo

Pred dobrima dvema letoma sem se prvič zavedela, da začenjam vedno težje, in to kljub nespremenjenemu režimu prehranjevanja in redno nekaj uram lažje telesne aktivnosti tedensko, zapenjati zadrgo na hlačah, da se v obleki ne počutim več enako udobno kot prejšnjo sezono, da imam nekoliko povešeno kožo na podlahteh in da sem tudi na splošno bolj utrujena.

In sem si zadala cilj, v dveh mesecih okrepiti mišice in preoblikovati postavo. Na prvo mesto sem postavila telesno aktivnost z rednimi vajami za moč, z ročkami – na začetku so bile polkilogramske, nato pa kar kilogramske. Telovadila sem petkrat na teden in skoraj vsak večer sem šla tudi na sprehod s psom, nobenih težav pa ni bilo tudi z disciplino v prehrani. Jedla sem po pet, včasih šest zdravih obrokov na dan, in jih poskušala ozavestiti, kar pomeni, da sem jedla počasi, z udeleženimi vsemi čutili, in sem skušala vsak grižljaj dobro prežvečiti, kar pred tem ni bila moja dobra navada.

V vsem tem prizadevanju pa sem pozabila na nekaj zelo pomembnega, kar pa mi je malo nerodno priznati. Kajti od prehranske svetovalke se vendar pričakuje, da to, kar svetuje drugim, upošteva tudi sama.