'Dobrobit živali je moralna obveznost'

"Na poti do bolj trajnostnih prehranskih sistemov moramo upoštevati, da je potrebno spoštovati dobrobit živali, a hkrati ohranjati ekonomsko vzdržnost in konkurenčnost evropskih proizvajalcev," je povedal kmetijski minister Jože Podgoršek .

Dodal je, da sistem označevanja izdelkov z znakom dobrobiti živali, h kateremu Evropsko komisijo poziva Svet za kmetijstvo in ribištvo, pripomore k dodatnemu izboljšanju dobrobiti živali in prinaša plačilo proizvajalcem, ki si prizadevajo za višjo dobrobit živali, kot jo določa EU zakonodaja. "S takim načinom označevanja odgovarjamo na večje povpraševanje po izdelkih, ki so proizvedeni pod višjimi standardi zaščite živali," je povedal.

Na interaktivnih panelih je razprava tekla o glavnih vprašanjih dobrobiti živali, ki jih bo obravnavala prihodnja evropska zakonodaja: o ukinjanju reje v kletkah, o označevanju živil živalskega izvora glede spoštovanja načel dobrobiti živali, o dobrobiti med prevozom živih živali ter v klavnicah.

"Dobrobit živali ni le sestavni del trajnostnih prehranskih sistemov, temveč tudi moralna obveznost, kar nakazuje prevladujoče javno mnenje v EU. Države članice se strinjajo, da mora Evropa še naprej dejavno varovati živali tudi z opolnomočenjem potrošnikov, da podpirajo višje standarde dobrobiti rejnih živali. Kljub temu bi morali biti prihodnji koraki preudarni, da ohranimo konkurenčnost evropskih rejcev in proizvajalcev," je še dodal minister.