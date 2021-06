Dobrodelna akcija Kolesarskega društva LPP za porodnišnice

Kolesarsko društvo Ljubljanskega potniškega prometa tudi letos začenja dobrodelno akcijo, tokrat za slovenske porodnišnice. Tridnevno 411-kilometrsko pot začenjajo 25. junija, prav na dan državnosti – od skrajnega severovzhoda v Hodošu do Izole. Kot pravijo, to ni tekma, ne gre le za rezultat, temveč za dober namen. Udeleženke pa ne bodo le kolesarile, ampak bodo dogodek izkoristile tudi za obisk osmih porodnišnic, in sicer v Murski Soboti, na Ptuju, v Mariboru, Celju, Trbovljah, Ljubljani, Postojni in Izoli.

