Dobrodelna akcija Snežne kepe sreče za lepše praznike

V zadnjih letih je projekt razveselil številne otroke, ki so skupaj s prijatelji delili radosti najljubših zimskih počitnic. Njihovo veselje in nasmehi so motivacija za nadaljevanje akcije, ki traja že tretje leto zapored. Zveza prijateljev mladine Slovenije pod svojim okriljem združuje otroke, mladostnike in njihove družine, z namenom dviga kakovosti življenja in spodbujanja interesov ter potreb posameznikov. Z odgovorom na aktualna družbena vprašanja, prispeva k ustvarjanju pozitivnih vrednot za vse svoje člane. V okviru številnih projektov, kot so Programi za prosti čas in letovanja, organizirajo prostočasne dejavnosti in počitnice za otroke iz socialno šibkejših okolij in otroke z zdravstvenimi težavami ter invalidnostmi. Na podlagi uspešnega sodelovanja iz preteklih let, sta se Henkel in Mercator ponovno odločila podpreti program organizacije in velikodušno podpreti akcijo, v kateri kupci v prazničnih dneh, pomagajo otrokom z nakupom izdelkov Henkel. Zaključek akcije bo otroke popeljal do nepozabnih snežnih radostih, kot so sankanje, kepanje, izdelovanje snežakov in drugih dejavnostih, ki bodo zagotovo pričarale številne nasmehe na obrazih otrok.