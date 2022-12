Štajerska prestolnica znova dokazuje, da zna stopiti skupaj, tudi ko gre za pomoč najbolj ranljivim. Da bi praznične dni vsaj malo polepšali starostnikom, ki živijo na robu revščine, v paviljonu na mestni tržnici zbirajo preprosta darilca, kot so čaj, piškoti in tople nogavice. Nadškofijska Karitas Maribor s pomočjo donacij pomaga tudi otrokom iz socialno ogroženih družin. Zbrana sredstva bodo porabili za plačilo šolske prehrane in učne pomoči.