Dobrodelna akcija v Tednu otroka: Vsak pozdrav šteje. Vsak Happy Meal pomaga.

"Dobro jutro, dober dan – naj te spremlja prav vsak dan" je geslo letošnjega Tedna otroka, ki poteka od 5. do 11. oktobra. Spominja nas, kako veliko lahko pomenijo preprosta dejanja: pozdrav, prijazna beseda ali drobna pozornost, s katero nekomu pokažemo, da smo ga opazili. Prav takšna vsakdanja dejanja pomagajo ustvarjati okolje, v katerem se otroci počutijo sprejete, varne in slišane. "Pozdrav je majhno dejanje, s katerim drugemu pokažemo, da smo ga opazili in ga sprejemamo. To je tudi temelj gostoljubnosti, ki jo vsak dan gradimo v naših restavracijah, zato nam je letošnja tema Tedna otroka še posebej blizu," je povedal Denis Potočnik, vodja marketinga v družbi Alpe-Panon, ki upravlja franšizo McDonald's v Sloveniji.

Skupaj lahko presežemo 10.000 evrov

V McDonald'su so letošnje sporočilo povezali tudi z dobrodelnostjo. Od vsakega Happy Meala, prodanega med 5. in 11. oktobrom, bodo namenili 0,50 evra za financiranje programov ZPMS za otroke in mladostnike po vsej Sloveniji. "V preteklosti smo z akcijo zbrali približno 10.000 evrov letno, letos pa si želimo znesek še preseči. V ta namen smo v Tednu otroka zasnovali ustvarjalne dejavnosti in aktivacijo, ki spodbuja k prijaznosti in povezovanju," je dodal Potočnik. Podjetje Alpe-Panon je od leta 2023 za programe ZPMS namenilo že več kot 100.000 evrov. Tudi sredstva iz letošnje akcije bodo podprla programe, ki otrokom in mladostnikom pomagajo zagotavljati osnovne potrebščine, razvijati njihove talente ter ustvarjati enake možnosti za učenje, ustvarjanje in brezskrbno odraščanje.

Dodajte svoj pozdrav v Verigo pozdravov

Otroci so letošnjo temo Tedna otroka že raziskovali na ustvarjalnih delavnicah v restavracijah McDonald's v Ljubljani, Kranju, Mariboru in Celju. Svoje pozdrave, lepe misli in želje so prelili v "pozdravnice", namenjene vrstnikom, družinskim članom in drugim ljudem v svoji okolici. Pobuda se nadaljuje tudi na spletu. V Verigo pozdravov lahko svoj pozdrav, prijazno misel ali željo dodate tudi vi in jo delite s širšo skupnostjo. Za sodelovanje potrebujete le nekaj trenutkov vaše sporočilo pa lahko nekomu polepša dan. V McDonald'su so za vse sodelujoče pripravili tudi majhno pozornost. Vsak, ki na spletni strani akcije odda svojo pozdravnico oziroma pozdrav, v aplikaciji McDonald's prejme kupon za brezplačen izdelek. Sodelujoči se potegujejo tudi za družinsko dnevno vstopnico za Muzej iluzij.