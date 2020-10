Dobrodelna akcija "Za mizo polno ljubezni", ki bo razveselila družine v stiski

Akcija poteka pod sloganom #EnjoyTogether, s katerim Henkel opozarja na pomen medsebojne povezanosti, ki je izjemnega pomena v teh nenavadnih časih. Akcijo so napovedali na ustvarjalni kuharski delavnici priljubljene kulinarične blogerke Ane Žontar in kuharske navdušenke ter voditeljice Mojce Mavec. Anina zvezdica, ustanoviteljice Ane Lukner, je doslej organizirala številne akcije zbiranja sredstev in sodelovala z mnogimi podjetji, športnimi društvi, šolami, vrtci in fakultetami. Pod njenim okriljem so potekale delavnice za otroke, katerih namen je motivirati najmlajše in jih vključiti v različne ustvarjalne dejavnosti. Anina zvezdica je na ta način s svojim nesebičnim delom prinesla veselje v mnoge domove, tokrat pa bo s pomočjo Henkla in zvestih kupcev njihovih izdelkov poskrbela, da bodo družine vsaj za trenutek pozabile na vsakdanje skrbi in težave.