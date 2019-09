dm, Pampers in Anina zvezdica s skupnimi močmi pomagajo družinam v stiski.

Septembra bo v prodajalnahdmpo vsej Sloveniji potekala dobrodelna akcija, ki bo razveselila mlade starše v finančni stiski, dojenčkom in malčkom pa zagotovila nemoteno odkrivanje sveta ter miren spanec. dm bo namreč s pomočjo blagovne znamke Pampers in svojih kupcev dobrodelni organizaciji Anina zvezdica podaril eno najpomembnejših potrebščin družin z dojenčki in malčki – pleničke.

dm, Pampers in Anina zvezdica dobrodelna akcija zbiranja pleničk

Iz majhnega zraste veliko Te dni se vse vrti okrog začetka novega šolskega leta, pa tudi šolskih potrebščin, ki bodo malim učenjakom olajšale pot do znanja ali jo vsaj naredila prijetnejšo. A ker se vse začne že v plenicah, ne pozabimo na najmlajše. Danes je sicer vse, kar »gulijo«, zgolj plenička na njihovi zadnji plati, a že čez nekaj let bodo uka željni sedeli v teh istih šolskih klopeh. Blagovna znamka Pampers ima za svoje poslanstvo skrb za dobro počutje najmlajših. Ker je suha in mehka plenička osnova za miren spanec in dobro počutje, bo s pomočjo dobrodelne akcije v prodajalnah dm še nekaj več malčkov nemoteno raziskovalo svet ter odraslo v nadobudne male šolarje.

Ana Lukner

Uspešno sodelovanje z Anino zvezdico Dobrodelna organizacija Anina zvezdica s hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami že od leta 2009 pomaga družinam, ki so se znašle v socialni stiski. V času obstoja je s pomočjo prostovoljcev in dobrih ljudi pomagala že več kot dvesto tisoč družinam iz vse Slovenije. Njena ustanoviteljica Ana Lukner Roljič je letos prvič postala mamica, zato potrošnjo plenic na družinski ravni razume tudi iz lastnih izkušenj. In ravno to je razlog, da se je brez oklevanja pridružila sodelovanju pri dobrodelni akciji zbiranja pleničk. Donacija pleničk za družine v stiski Otroci v povprečju porabijo šest plenic dnevno – novorojenčki nekaj več, malčki nekaj manj. V obdobju do kahlice to znese približno pet tisoč plenic oziroma več kot 1.000 evrov, kar je za nekatere starše precejšen zalogaj. Ker dm z veseljem sodeluje v dejavnostih, ki imajo dobrodelno noto, z nakupom kateregakoli izdelka Pampers v njihovih prodajalnah donirate eno pleničko ter prispevate k dobrodelnosti tudi vi.

Dobrodelnost je nagrajena Za svoj prispevek v dobrodelni akciji boste nagrajeni tudi kupci, saj ob vsakem nakupu Pampers izdelkov v vrednosti nad 15 evrov prejmete paket posebnih kartic za fotografiranje. Na voljo sta dva paketa – paket zvezdica in paket srček, s katerimi boste dodali piko na i vsem pomembnim, zabavnim in prisrčnim trenutkom ter ustvarili nepozabne spomine s svojimi »zvezdicami« in »srčki«. Želite pomagati širiti glas o dobrodelni akciji? Objavite fotografijo s Pampers kartico za fotografiranje na svojih družbenih omrežjih in ji dodajte ključnike #ustvarjamospomine #pampersmame #aninazvezdica in #dm.

