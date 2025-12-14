Dobrodelna božična karavana na Tomosovih motorjih

Slovensko Istro so že 11. leto zapored preplavili božički na Tomosovih motorjih. Zbralo se jih je kar 150, pot, na kateri so se jim pridružili celo Grinch, jelenčki in božične jelke, pa jih je vodila od Kopra, skozi Izolo in do Pirana. Božično okrašene Tomose so zajahali vozniki iz vse države, pa tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. Tudi tokrat je bila božična karavana dobrodelna.