Dobrodelna božična karavana na Tomosovih motorjih

Izola, 14. 12. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 36 minutami

Manca Turk
Slovensko Istro so že 11. leto zapored preplavili božički na Tomosovih motorjih. Zbralo se jih je kar 150, pot, na kateri so se jim pridružili celo Grinch, jelenčki in božične jelke, pa jih je vodila od Kopra, skozi Izolo in do Pirana. Božično okrašene Tomose so zajahali vozniki iz vse države, pa tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. Tudi tokrat je bila božična karavana dobrodelna.

tomos božič karavana dobrodelnost
14. 12. 2025 20.21
-1
Dobrodelno doniranje dvotaktola, v izgoreli bencinski mešanci, po širšem območju Kopra in njegove okolice. Drugo leto jih bo baje blizu 300…
