Dobrodelna nogometna tekma v Domžalah, izkupiček ukrajinskim beguncem

Še kdaj gledati skozi okno svojega doma, iti na sprehod v domači park ali pa na tekmo domačega moštva - to so tudi sanje ukrajinskih beguncev, ki so pribežali v Slovenijo. Zdaj je delček Ukrajine prišel k njim. Šahtar Doneck je legendarna ukrajinska nogometna ekipa, ki med poletnimi pripravami trenira pri nas. V Domžalah so se z našim prvoligašem dogovorili za prijateljsko tekmo, ki pa je postala veliko več kot le to. Na tekmi so zbirali donacije, ki bodo beguncem nekoliko olajšale življenje. In nogomet je dokazal, da je resnično igra za ljudi.