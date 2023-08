Dobrodelna nogometna tekma v Ljubljani: zvezde nogometa za žrtve poplav

Povabilu Aleksandra Čeferina so se že odzvali zvezdniki svetovnega nogometa, tudi številni svetovni in evropski prvaki ter zmagovalci UEFA Lige prvakov. Med njimi so Gianluigi Buffon, David James, Oliver Bierhoff, Nemanja Vidić, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Mikael Silvestre, Aljoša Asanović, Mario Mandžukić, Vladimir Šmicer in številni drugi.

Ekipi zvezdnikov bosta s klopi vodila Fabio Capello in Matjaž Kek.

Prenos dogodka boste lahko v lahko v živo spremljali na POP TV, 24ur.com in VOYO.