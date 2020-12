Zgodb o dobrodelnosti je v Sloveniji res veliko, pa ne le v času decembrskih praznikov, ko ljudje čutečega srca poskrbijo, da v tem za mnoge občutljivem času ne bi pozabili na prav nikogar. Tistim, ki so v stiski, želijo pokazati, da niso sami, čeprav so osamljeni. So ljudje, ki mislijo nanje in ki bi jim radi pomagali.