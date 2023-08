Dobrodelnež poklical župana in za prevaljske gasilce doniral 122 tisoč evrov

"Za rešitev težav z nakupi opreme za gasilce je včeraj na moj telefon prišel klic izjemnega človeka z donacijo v višini 122.000 evrov! Naročilnice za opremo so že pri dobaviteljih! Solze sreče in veselja ... Iskrena hvala, med pravimi ljudmi se včasih dogajajo tudi čudeži," je na družbenem omrežju Facebook davi zapisal župan Občine Prevalje Matic Tasič .

Prevaljski gasilci so namreč ta teden opozorili, da po vseh intervencijah od začetka avgusta nimajo več dovolj opreme za pomoč ljudem ob novih nalivih in nesrečah ter tudi denarja za nakup opreme ne, prav tako denarja nima občina. Postopki potekajo prepočasi, ni konkretnih navodil, je v sredo za STA dejal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Andrej Stermec. Ob tem je ocenil, da bi samo za nujne nakupe cevi, potopnih črpalk, oblek in škornjev za posredovanje trenutno potrebovali okoli 122.000 evrov. Da bo država gasilskim društvom povrnila intervencijske stroške, je vnovič zatrdil tudi obrambni minister Marjan Šarec.

Gradnja vodovoda se nadaljuje

Medtem se v Mežiški dolini nadaljuje gradnja novega vodovoda iz smeri Mežice proti Prevaljam, potem ko je narasla reka Meža v začetku avgusta uničila stari vodovod in prekinila oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

Prvi kilometer vodovoda na trasi glavne ceste po dolini je že zgrajen, in sicer iz smeri Mežice proti Prevaljam, je povedal Tasič. Gradnja poteka tudi že iz smeri Poljane proti Prevaljam in tudi iz smeri prevaljskega Petrola proti Poljani. Zato bo po napovedih do sobote zaprta glavna cesta po dolini od odcepa za Šentanel do Petrola Prevalje.