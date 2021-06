Dobrodelni 14-letni Vid zbral 12.350 evrov za 'brezplačno' šolo

14-letni Vid Čeplak iz Nazarij je zbiral rekvizite različnih slovenskih športnikov in športnic, ki jih je v dobrodelne namene prodal na dražbi. Med drugim je pomagal svojemu soimenjaku in njegovi mami, ki jima je grozila izguba doma.

Potem pa se je odločil in zbiral denar za svojo osnovno šolo. Učencem osnovne šole, ki jo zapušča, bi rad omogočil brezplačne šolske dejavnosti. Svoje častno pokroviteljstvo mu je podelil tudi predsednik republike.

"Razmišljal sem o tem, kaj sem jaz naredil za svoj kraj, za svojo dolino, in ugotovil sem, da v bistvu nič," je svojo odločitev o organiziranju dobrodelne dražbe pojasnil Vid. Organiziral je dobrodelno dražbo dresov in ostalih rekvizitov znanih športnikov. Tako je pomagal napolniti šolski sklad, iz katerega se že 13. leto financirajo vse šolske dejavnosti za vse šolarje. "Tako so otroci brezplačno deležni vseh šol v naravi, ekskurzij, šola pokrije stroške prevozov, plavalnih tečajev, smučarskih tečajev, plesnih tečajev," razloži ravnateljica Osnovne šole Nazarje Vesna Lešnik in doda: "Jaz sem bila navdušena, hkrati pa tudi presenečena. Ponudila sem vso podporo, ki sem jo lahko."

Pri tem sta mu pomagala tudi Tadej Pogačar, ki mu je podaril rumeno majico, in Primož Roglič s svojim dresom, Vida pa so razveselili še rokometaši Celja Pivovarne Laško.