Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

28-urni dobrodelni maraton za družine v stiski

Ljubljana, 18. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Denis Avdić

Da bi družinam v stiski vsaj delno polepšali praznične dni, ekipa Radia 1 na že 11. 28-urnem maratonu ponovno zbira sredstva. Vsako leto jim uspe zbrati osupljiv znesek; na lanskem, ki je bil posvečen humanitarki Aniti Ogulin, so na primer zbrali več kot 1.200.000 evrov. Za koga bodo denar zbirali letos? Kako bodo razdelili denar? Po kakšnem ključu in kako lahko pomaga sleherni izmed nas?

radio 1 maraton pomoč družine v stiski

Po zadnjih stopinjah izginulega 24-letnega Jaka

Več kot 50 kilogramov sladkih dobrot za starejše

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Ta igra je najboljša
Ta igra je najboljša
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Plašč, ki je popoln za december
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
vizita
Portal
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
moskisvet
Portal
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420