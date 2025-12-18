28-urni dobrodelni maraton za družine v stiski
Da bi družinam v stiski vsaj delno polepšali praznične dni, ekipa Radia 1 na že 11. 28-urnem maratonu ponovno zbira sredstva. Vsako leto jim uspe zbrati osupljiv znesek; na lanskem, ki je bil posvečen humanitarki Aniti Ogulin, so na primer zbrali več kot 1.200.000 evrov. Za koga bodo denar zbirali letos? Kako bodo razdelili denar? Po kakšnem ključu in kako lahko pomaga sleherni izmed nas?
