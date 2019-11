Dobrodelni bazar letos za otroke

Članice so na dosedanjih bazarjih zbrale že približno 1,5 milijona evrov, s katerimi so pomagale več kot 150 organizacijam in posameznikom v Sloveniji. Kot so sporočili iz društva SILA, je njihov cilj pomagati ljudem na robu družbe, starim, duševno in telesno prizadetim, otrokom, ženskam in drugim. "V lanskem letu je bila izjemna dobrodelna nota društva SILA priznana tudi v Uradu predsednika Republike Slovenije s podelitvijo reda za zasluge za narod - modra medalja društvu SILA," so poudarili v društvu.