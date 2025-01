Dobrodelni brivski stol: četrti šišatlon

Kakšni ljudje so vam bolj všeč? Tisti, ki so vam lepi na zunaj, ali tisti, ki majo dobro srce? Mogoče pa niti ni treba izbirati, kajti estetiko in etiko se da združiti. Brivci iz Kranja namreč pripravljajo že četrti šišatlon. Delali bodo vso noč, do sedmih zjutraj, in vas uredili popolnoma zastonj. V zameno pa boste vi namenili donacijo junakom tretjega nadstropja, otrokom, ki bolehajo za rakom.