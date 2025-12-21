Dobrodelni gasilski koledar za bolne otroke

Gasilci edine bolnišnične enote pri nas so se lotili posebnega projekta in skupaj z zdravniki, medicinskimi sestrami in drugimi zaposlenimi ustvarili dobrodelni gasilski koledar. S prodajo koledarja želijo izdati knjigo za najmlajše bolnike, ki se zdravijo na otroških oddelkih naše največje bolnišnice. S pravljico želijo otrokom predstaviti svoje delo, jim pričarati toplino in sporočiti, da v težkih trenutkih niso sami.