Dobrodelni gasilski koledar za bolne otroke

Ljubljana, 21. 12. 2025 07.22 pred 36 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
koledar

Gasilci edine bolnišnične enote pri nas so se lotili posebnega projekta in skupaj z zdravniki, medicinskimi sestrami in drugimi zaposlenimi ustvarili dobrodelni gasilski koledar. S prodajo koledarja želijo izdati knjigo za najmlajše bolnike, ki se zdravijo na otroških oddelkih naše največje bolnišnice. S pravljico želijo otrokom predstaviti svoje delo, jim pričarati toplino in sporočiti, da v težkih trenutkih niso sami.

Gasilski koledar UKC Ljubljana

 

Cena: 15,25 € (po prejemu plačila koledar prejmete po pošti)

Številka računa: SI56 0110 0603 0277 894

Sklic: SI00 761599 – 8451901

Namen: Plačilo za gasilski koledar

Koda namena: OTHR – Drugo

gasilski koledar dobrodelnost bolni otroci

