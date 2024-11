Dobrodelni koledar, ki pomaga otrokom iz socialno manj prijaznih okolij

Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije pravijo, da bo koledar v prav vsak dan novega leta prinesel srčnost in toplino. "Čarobne ilustracije Alenke Vuk Trotovšek vas bodo popeljale v svet domišljije, kjer sijejo drobne rožice upanja in srčnosti. Naša junaka Zarja in Lukec vas bosta s svojo radovednostjo in iskrivo energijo spomnila na moč ljubezni, prijaznosti in solidarnosti," so sporočili.

Letos je posebnost koledarja zlata čebelica, ki se v vsakem mesecu "sprehaja" med rožami. "Ta drobna spremljevalka simbolizira marljivost, trdoživost, toplino in skrbnost, ki jo vnašamo v naše poslanstvo – izboljšanje kakovosti življenja otrok in družin," pravijo. Poleg tega so letošnji koledarji okrašeni z zlato barvo, ki simbolizira obilje, bogastvo, prestiž, blaginjo in razkošje. "To je barva uspeha, dosežkov, zmagoslavja in optimizma," dodajajo.

Pojasnili so, da jo je zgodba oz. ideja z zlato čebelo, s katero je priznani slovenski oblikovalec in umetnik Oskar Kogoj okrasil letošnji model dobrodelnih copatov Copart, tako močno navdihnila, da so jo umestili še v koledarje za prihodnje leto.

Koledarje je možno kupiti v spletni trgovini Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Na zvezi pravijo, da nakup koledarja ni le korak k organizaciji vašega leta, pač pa priložnost, da podarite upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo. "Celoten izkupiček od prodaje koledarjev bo namenjen skladu Eno srce, ki pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno manj prijaznih okolij. Z vsako stranjo koledarja, ki jo prelistate, širite toplino in gradite boljši svet," so še zapisali v sporočilu za javnost.