Dobrodelni koledar mariborskih gasilcev: ujeti tudi znani Slovenci

Ne le, da dnevno rešujejo življenja in premoženje, gasilci mariborske Gasilske brigade so se izkazali tudi s srčno gesto. Velikokrat so na terenu priča posameznikom in družinam, ki se ob hudem udarcu nesreče, od požarov do poplav, znajdejo še v stiski, kako sanirati škodo in zaživeti na novo. Zato, da bi jim pomagali, so ustvarili poseben dobrodelni koledar. V fotografski objektiv so v zanimivih, tudi adrenalinskih podvigih, ujeli znane Slovence, ki so se z veseljem odzvali.