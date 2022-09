Dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi

Že četrti, tradicionalni vseslovenski dobrodelni koncert Viljem Julijan bo 16. septembra v ljubljanskih Križankah. Na pobudo Društva Viljem Julijan bodo za otroke z redkimi boleznimi spet združili moči mnogi vrhunski glasbeniki.

Na dobrodelnem koncertu za male borce, se bodo tokrat na velikem odru Križank zvrstila legendarna glasbena imena, kot so Omar Naber, Nina Badrić, Nuša Derenda, SoulGreg Artist, Ansambel Spev, Darja Gajšek, Rebeka Dremelj, Marko Vozelj, Saša Lendero, Prifarski muzikanti, Zvita Feltna, Vili Resnik, Miki Vlahovič, Bepop, Sabina Cvilak in Dejan Dogaja. Vstopnice za koncert so že na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, vsa sredstva, zbrana s prodajo kart, pa bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi. Pobudnik koncerta je glasbenik SoulGreg Artist, oče fantka Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol umrl za smrtonosno redko boleznijo, v svojem kratkem življenju pa je postal glasnik otrok s temi boleznimi: Redke bolezni so prezrte bolezni. So zgodbe globoke bolečine, žalosti in izgube ter so tudi zgodbe izjemne srčnosti, ljubezni in upanja. Dobrodelni koncert Viljem Julijan je namenjen podpori vsem malim borcem in njihovim družinam. Je mogočen glas ljubezni, sočutja in srčnosti, je ob napovedi dogodka dejal glasbenik. Viljem Julijan je tudi letos srčni ambasador koncerta, pridružujejo pa se mu tudi drugi mali borci, kot so deklica Maša (njena zgodba je opisana v nadaljevanju) in fantka Miloš in Paskal. Ob tem v Društvu Viljem Julijan vodijo zbiralno akcijo za male borce, s katero želijo za težko bolne otroke skupaj z dobrodelnim koncertom zbrati čim več sredstev. Prispevate lahko z SMS donacijo s ključno besedo VJ5 na 1919 ali z nakazilom na TRR SI56 0400 1004 6908 898 (Društvo Viljem Julijan, ulica skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur). Redke bolezni so pogosto zelo hude bolezni in na žalost večinoma prizadenejo otroke. So večinoma neozdravljive bolezni in žal pogosto smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Čeprav je posamična bolezen zelo redka, pa je teh bolezni več tisoč, zato je tudi malih borcev zelo veliko. Bolezni ne povzročajo samo fizičnih bolečin in trpljenja, ampak tudi velike psihične, čustvene in socialne stiske. Otroci z redkimi boleznimi in njihove družine namreč doživljajo skrajne človeške stiske, mnogo družin se zaradi bremena bolezni znajde v materialni stiski, starši pa otrokom pogosto ne morejo nudi vse potrebne nege, terapij, pripomočkov in skrbi, ki jo le-ti potrebujejo.

Ena od srčnih ambasadork letošnjega dobrodelnega koncerta Viljem Julijan je mala borka Maša. To je njena zgodba.

Mašina zgodba Dve in pol letna deklica Maša ima smrtonosno neozdravljivo redko bolezen. Rodila se je kot povsem zdrav otrok. Bila je polna življenja, nasmejana, bistra, zgovorna in družabna. Lepo je rasla in se razvijala, le njena hoja je bila nekoliko nenavadna, zaradi česar so jo starši peljali na preiskave. Tako so zdravniki na neskončno žalost njenih staršev lansko poletje odkrili, da ima eno najtežjih redkih genetskih bolezni – metakromatsko levkodistrofijo. Bolezen povzroča nezaustavljivo in hitro propadanje živčnega sistema. Je neozdravljiva in smrtonosna, deklici so napovedali samo še dve do pet let življenja. Maši se je zdravstveno stanje v zadnjem letu zelo poslabšalo, bolezen ji je odvzela že skoraj vse sposobnosti, postala je nepokretna, tudi jesti ne more več sama, občasno ima krče in posledično bolečine. Bolezen, ki uničuje njen živčni sistem, napreduje in gre svojo nezaustavljivo pot. To je Mašina zgodba, ki sta jo zapisala njena ljubeča starša Irena in Vojko: V začetku letošnje pomladi sva z Mašo šli zadnjič v vrtec, da se dokončno posloviva od skupine. Ves čas sem upala, da se bo še vrnila med male prijatelje, vendar se to verjetno ne bo več zgodilo. Maša je v zelo kratkem času postala popolnoma nepokretna in odvisna od naše pomoči. Trudimo se poiskati pravo terapijo, ki bi jo prikrajšala za krče in posledično bolečine. Prespana noč je velik, a žal redek dogodek.

Maša v razvoju sprva ni kazala odstopanj od svojih vrstnikov. Počasi se je bližal dan, ko je na tortici upihnila 1. svečko in pričakovali smo, da bo sčasoma zbrala pogum in pričela hoditi. In zgodilo se je, a njena hoja je bila podobna hoji mornarja na razburkanem morju. Vedno bolj nas je bilo strah, čeprav so nas tolažili, da je še čas, in zagotovo bo tudi Maša kmalu hodila. Začutila sem, da temu ni tako in prosili smo za dodatne preiskave. Lani smo pričeli obiskovati številne strokovnjake in iskati vzrok za njene težave v gibalnem razvoju. Kar nekaj diagnoz je bilo postavljenih, preden je prišla zadnja, prav resnično zadnja, in hkrati najhujša - neozdravljiva redka bolezen metakromatska levkodistrofija. Mašine celice ne proizvajajo encima, ki razgrajuje maščobe. Zaradi tega se maščobe nalagajo v celicah in postopoma uničujejo mielin, živčno ovojnico, ki omogoča prenos živčnega dražljaja. Bolezen je najprej skrita. Ko pa se pokaže, postopoma ohromi celoten živčni sistem, najprej gibalne sposobnosti, potem govor, vid, dokler ne prizadene življenjskih funkcij. Zdravila v tej fazi bolezni ni. Pri Maši se je pojavila najhujša oblika bolezni in nobenega upanja ni, da bi ozdravela.

Kri nam je zaledenela in srce se je ustavilo, ko so nam strokovnjaki na Pediatrični kliniki razložili, kaj to pomeni. Solze so tekle in ni se jih dalo zaustaviti. V glavi nastane orkan vprašanj zakaj, zakaj, zakaj? Težko je sprejeti resnico, da je tvoj otrok neozdravljivo bolan, kaj šele, da ga morda čez 2 leti ne bo več med nami. Minevajo dnevi, tedni in meseci od postavljene diagnoze, a bolezen je neizprosna in nezaustavljivo pobira davek. Maša je bila še pred pol leta razigrana in zgovorna punčka, danes se ne more več premikati in jesti. Hranimo jo po cevki, ki jo ima napeljano v želodček. Še ne dolgo tega nazaj je bila prava klepetulja, sedaj nas samo še gleda in njene lepe rjave oči so edina komunikacija z njo.

