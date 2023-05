Dobrodelni koncert za malega Urbana: manjka le še dobrih 100.000 evrov

Dvoletna akcija zbiranja sredstev, ki jo v okviru Fundacije CTNNB1 nepretrgoma vodijo Urbanovi starši in društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, se bliža koncu. Akcijo bodo z dobrodelnim koncertom zaključili 27. junija na Kongresnem trgu, kjer bodo nastopili številni izvajalci: Vlado Kreslin , Joker Out , Danijela Martinović , Ditka , AKA Neomi – duet , Zvita Feltna , Challe Salle , Nipke , Kristijan Crnica , Flirrt , Vid Valič , Lado Bizovičar , Luka Basi in Miran Rudan inDESIGN .

"V zadnjih dveh letih smo imeli res ogromno akcij, pomagali so slovenski olimpijci, košarkarji, nogometaši, hokejisti, mediji in vsi Slovenci in Slovenke s svojo srčnostjo. Prodajali smo Urbanove srečke, po Ljubljanskih ulicah imeli nastope akrobatov, nešteto dogodkov in stojnic, v Madridu smo organizirali prvo mednarodno konferenco in tako povezali vse raziskovalce in starše, ki imajo enako usodo kot mi. Res se trudimo in srčno si želimo, da bo to zadnja akcija, s katero bomo Urbana pripeljali do zmage," pravi Urbanova mama Špela Miroševič.

Urban se je rodil z okvaro na genu CTNNB1, zaradi katere ne more hoditi in govoriti. Za starša bi bilo najlažje enostavno sprejeti diagnozo, a sta se določila za drugačno pot. Povezala sta se z raziskovalci v Sloveniji in po svetu in zagnala svetovni projekt razvoja genske terapije. "Želimo si, da bi po uspešnem zaključku razvoja Urban bil eden izmed prvih na svetu, ki bo lahko prejel to novo zdravilo, ki se bo po njemu imenovalo 'Urbagen'," dodaja Miroševičeva, ki je v letošnjem letu končala doktorat na Medicinski fakulteti v Ljubljani, tudi z namenom, da bo lažje pomagala svojemu sinu.

Prvotna ocena projekta za razvoj zdravila za zdravljenje tega redkega genskega sindroma je bila štiri milijone evrov. Pri stroških produkcije zdravila fundaciji pomaga neprofitna organizacija Columbus Fundacion, ki bo za klinično študijo prispevala dva milijona evrov.