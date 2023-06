Dobrodelni koncert za malega Urbana: na odru številna znana imena

Kaj imajo skupnega Vlado Kreslin, Joker Out, Lado Bizovičar, Challe Salle, Danijela in 4-letni Urban, ki ima hudo nevrorazvojno bolezen? Vse jih boste v torek lahko videli in slišali na enem odru, in sicer na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam bodo še s številnimi drugimi glasbenimi gosti Urbana in njegovo družino po dveh letih pripeljali na cilj čisto zadnje zbiralne akcije.

Ne zgodi se ravno pogosto, da si oder delijo Joker Out, Vlado Kreslin, Danijela Martinović, Ditka, AKA Neomi, Zvita Feltna, Challe Salle, Nipke, Kristijan Crnica, Flirrt, Vid Valič, Lado Bizovičar, Luka Basi, Miran Rudan in drugi. "Nisem poslala veliko glasbenikom, izbirala sem in lahko rečem, da sem zelo vesela, da so se v takem številu odzvali za Urbana," je dejala Urbanova mama Špela Miroševič. Slovenski raper Challe Salle je dejal, da še posebej starše, ki imajo otroke, ko slišijo take zgodbe, stisne pri srcu. "Z veseljem vedno pomagam, ko lahko, in sem vesel, da so se odzvali tudi drugi, in upam, da čim več ljudi pride, tako da: vabljeni."

Otroci do 6. leta bodo imeli brezplačen vstop, na koncert v Ljubljano bo vozil tudi brezplačen vlak. Ob prizorišču bosta dva velika napihljiva gradova, imeli bodo prometne poligone in animatorje, hrana in pijača bosta po prijaznih cenah, obljublja Špela. "Da nam pomagate še ta zadnji kamenček priložiti, da bomo lahko rekli, da bo Urban zmagal, zato smo tudi naredili tak družinski dogodek z res pestrim, različnim glasbenim programom, da se bo nekako za vsakega nekaj našlo," je pojasnila. "Upam, da se bo zbral ta znesek, ki ga potrebujemo zato, da se lahko na koncu vsi tudi poveselimo in da smo naredili nekaj dobrega, predvsem pa upam, da bo Urban užival, da bodo tudi njegovi starši in družina tam zraven in da bodo uživali," je dodal Challe Salle.

