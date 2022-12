Kranjski župan poprijel za kuhalnico, osnovnošolci prodajali svoje izdelke

Zbrani prostovoljni prispevki za okusne obroke in unikatne izdelke bodo namenjeni družinam, ki so se znašle v stiski in potrebujejo pomoč.

Glavni trg v Kranju je bil danes obarvan dobrodelno. V okviru humanitarnega projekta V Kranju dobro v srcu mislimo sta bila za dober namen na meniju domači ričet in golaž. Pri kuhanju je pomagal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec , ki je tudi pobudnik projekta. Družbo so mu delali osnovnošolci s ponujanjem izdelkov, ki so jih izdelali sami.

Družine in posameznike, med katere bodo razdelili zbrane prostovoljne prispevke, so izbrali po predlogih OŠ Matija Čop, OŠ Helene Puhar, OŠ Predoslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna Kranj in CSD Gorenjska, enota Kranj, medtem ko je izbrane starostnike predlagalo Društvo upokojencev Kranj.

Tu je le nekaj njihovih zgodb:

"Družina s petimi otroki živi v neprofitnem občinskem stanovanju. Starša zaradi velikih stroškov razmišljata, da bi stanovanje vrnila in se preselila z družino nazaj v hišo moževih staršev na podeželje, kjer razmere za otroke niso dobre, saj bi bili otroci izpostavljeni alkoholizmu starega starša. Najstarejši otrok je v vzgojnem zavodu, ostali štirje živijo doma. Oče prejema minimalno plačo, mati je nezaposlena."

"Ker je oče alkoholik, je mama s tremi otroki tik pred razvezo in išče možnost najema stanovanja. Otroci so stari 11, osem in pet let. Mama ima trenutno dve službi, da lahko vsaj približno preživlja otroke. Ena služba je v nočnem času in jo močno obremenjuje zaradi iskanja varstva za otroke in izčrpanosti čez dan. Mama ima dolgove zaradi kredita, ki sta ga z možem vzela nekaj let nazaj."

"Starejša gospa je že dolga leta v pokoju. Zaposlena je bila v gradbenem podjetju, tako da dohodki niso bili visoki in tudi pokojnina je zelo nizka. Gospa živi v enosobnem stanovanju. Iz meseca v mesec težko shaja s stroški, ima tudi zdravstvene težave. Ko je bila mlajša, si je z dodatnimi deli pomagala in tako lažje preživela iz meseca v mesec. Zdaj pa dodatnih del zaradi zdravstvenih težav ne more več opravljati in res zelo težko preživi mesec."

"Mlada deklica je nameščena v stanovanjsko skupnost, saj starša nista sposobna skrbeti zanjo. Oba imata hude težave, ki ju ovirajo pri starševstvu. Deklica je ostala sama in nima nikogar od staršev, ki bi prispeval sredstva za njena oblačila, obutev ali igrače. Srčno upamo, da bi se za mlado deklico našla sredstva, ki bi ji omogočila lepšo in bolj ustvarjalno otroštvo."