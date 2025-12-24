Dobrodelni kuhar sprožil 'verižno reakcijo': topel obrok za 600 ljudi

Božični večer in božični dan pa bosta čarobna tudi za mnoge, ki si daril in bogato obložene mize že dolgo ne morejo privoščiti. Na pobudo ene od mariborskih restavracij, ki so se jim pridružile tudi druge širom Slovenije, in ob dodatni pomoči donatorjev in prostovoljcev, bodo s toplim prazničnim obrokom v restavracijah postregli kar 600 ljudem v stiski, prejeli bodo tudi božična darila. In še eno presenečenje jih čaka. Kakšno?