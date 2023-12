Dobrodelni maraton, letos poimenovan Zahvalaton, se je začel

Tradicionalni dobrodelni maraton Radia 1 z ekipo Denisa Avdića na čelu, ki vsako leto slovensko javnost osuplja s končnim zneskom zbranega denarja za družine, ki so se znašle v stiski, se je začel. Lani so zbrali več kot milijon evrov. Letos je pred njimi še poseben izziv, saj so se Slovenci ob avgustovskih poplavah že izkazali kot izjemni donatorji za pomoč ljudem, ki so jim poplave uničile premoženje in z bolečino zaznamovale njihovo življenje. Tudi zato so letošnji 28-urni dobrodelni maraton Denis, Jana, Deželak in pripravnica Lara preimenovali v Zahvalaton.