Dobrodelni Miha Deželak na poti že sedem dni

Vsa Slovenija je znova stopila skupaj ob dobrodelni akciji Deželak Junak. Radijec Miha Deželak je na dobrodelni poti že sedem dni, vse zato, da bi čim več otrok iz socialno ogroženih družin lahko odšlo na brezskrbne počitnice na morju in uživalo med svojimi vrstniki. Ves čas Miho in ekipo bodrijo številni Slovenci, tudi znana imena. V torek zjutraj je Miha Deželak z ekipo krenil iz Metlike in torkovo naporno kolesarsko etapo zaključil na Uncu. Tam smo ga, tik po tem, ko je prišel na cilj, ujeli tudi mi.