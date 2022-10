V oktobru, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, Žito in Lidl Slovenija že tretje leto zapored podpirata Europo Donno Slovenija – slovensko združenje za boj proti raku dojk. Od prodaje kruha z imenom Kruh roza oktober, ki je nastal v Žitovih pekarnah in se bo v oktobru prodajal izključno v 63 Lidlovih trgovinah, bodo od vsakega hlebca donirali 0,5 EUR Europi Donni za podporo programu ROZA. Ta ponuja psihosocialno pomoč bolnicam, otrokom in svojcem, ki se soočajo z diagnozo raka dojk ali raka rodil.

icon-expand Dobrodelni roza kruh FOTO: Arhiv ponudnika Rak dojk je v razvitem svetu še vedno najpogostejši rak pri ženskah in zato pomemben javnozdravstveni problem. V Sloveniji je za rakom dojk v letu 2019 zbolelo 1.538 oseb, pri čemer približno 1 % raka dojk predstavljajo moški bolniki. Pojavnost pa v zadnjih desetletjih narašča. Število žensk, ki so se zdravile ali se zdravijo zaradi raka dojke, je v Sloveniji več kot 19.000. S skupno kampanjo Lidl Slovenija in Žito skrbita tako za ozaveščanje, saj so mnenja, da se o tej zahtevni bolezni še vedno premalo govori. Zato želijo v rožnatem oktobru tako kupce kot svoje zaposlene opomniti, kako pomembna je skrb zdravje. Želijo si, da bi ženske namenile več časa sebi, ne samo oktobra, ampak skozi vse leto, z roza akcijami opominjajo na izreden pomen zdravega načina življenja in rednega mesečnega samopregledovanja dojk. Ozaveščevalna kampanja tako podpira namen, ki je dober kot kruh. Kruh roza oktober do konca oktobra najdete v vseh Lidlovih trgovinah. icon-expand Dobrodelni roza kruh FOTO: Arhiv ponudnika Kruh vsebuje semena oljne kadulje in ovsene kosmiče, ki mu dajejo še večjo hrustljavost ter poudarijo njegov okus. Vsak hlebček je okrašen s posebno užitno krušno nalepko z roza pentljo, ki nosi simbolično sporočilo o pomenu zdrave prehrane in skrbi za lastno zdravje ter ozavešča o raku dojk. icon-expand Dobrodelni roza kruh FOTO: Arhiv ponudnika Minuli teden sta podjetji, v sodelovanju z Združenjem Europa Donna Slovenija, pred Lidlovo trgovino na Toplarniški ulici, pripravili tudi prav poseben roza dogodek, ki ga je povezovala nekdanja prebolevnica raka Rebeka Dremelj. Na njem so kupcem in predstavnikom medijev predstavili Kruh roza oktober. Na priložnostni stojnici Europe Donne pa je bilo prikazano pravilno pregledovanja dojk.

Naročnik oglasa je LIDL Slovenija d.o.o.