Po 24 urah neprekinjenega striženja in britja se je v Kranju zaključil že drugi dobrodelni Šišatlon. Gorenjski brivci niso le presegli lanskega zneska zbranih sredstev, ampak so ga letos več kot podvojili in Društvu staršev otrok zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku donirali kar 3.800 evrov.