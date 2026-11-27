Dobrodelni slikopleskarji so že 24. leto združili moči. V samo enem dnevu so prepleskali Osnovno šolo Stražišče v Kranju. Rokave jih je zavihalo 70 iz vse Slovenije, med njimi so bili tudi dijaki, kar 36 udeležencev pa je prišlo iz Avstrije, Madžarske, Irske, Češke in Slovaške. Skupaj so opravili 1000 prostovoljnih delovnih ur in prenovili 22 učilnic. Kako jim je šlo in koliko barve, čopičev in zaščitne folije so za to potrebovali?