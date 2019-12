Dobrodelni zaključek leta za Big Bang

»Upam, da bo prišel čas, ko nam takšnih dobrodelnih akcij, četudi so izpolnjujoče, več ne bo potrebno početi, saj bo to pomenilo, da se bo situacija v Sloveniji umirila, ljudje pa bodo imeli možnost živeti kvalitetno življenje, ki si ga zaslužijo. Obenem se zahvaljujem kolegom partnerjem iz Groupe SEB, ki so skupaj z nami omogočili lepo donacijo, kot Big Bang pa se zavezujemo, da bomo do lepših časov še naprej skrbeli za nasmehe na obrazu tistih, ki donacije najbolj potrebujejo.«

V podjetjih Big Bang in Groupe SEB se zavedajo, da so ravno prazniki obdobje, ko pridejo socialne razlike najbolj do izraza in jih socialno ogrožene družine najbolj občutijo. Zato so se odločili za trimesečni projekt, ki je vključeval tudi kupce podjetja Big Bang – ob vsakem nakupu Izbranega produkta leta 2019 Tefal in Rowenta sta podjetji Verigi dobrih ljudi podarili 5 € v dobrodelne namene. Združili so dobrodelnost s kakovostjo izdelkov po izbiri kupcev in s tem pomagali graditi zdravo jedro naše družbe.

Izdelki, ki so bili vključeni v akcijo zbiranja sredstev, so izdelki, primerni za velike družine, zato je zgodba dobila svojo celovitost, saj velike družine z nakupom pomagajo (velikim) družinam. V izbor za nabiranje sredstev so prišli produkti, ki jih potrebuje vsaka družina: Tefal parna posta Pro Express Ultimate in Rowenta sesalnik Silence Force Cyclonic. Rowenta sesalnik je enostaven za uporabo in vključuje številne dodatke, tudi za čiščenje živalske dlake. Parna postaja pa omogoča hitro in učinkovito likanje trdovratnih gub, tudi na debelejših tkaninah, ter uniči do 99 % bakterij.

Izjava Žive Logar, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje:

»V imenu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje iskrena zahvala za to, da ste prepoznali program Veriga dobrih ljudi in se odločili pomagati, kar je res neverjetno in izredno nas je presenetilo. Obenem mi je žal, da ne morete biti del trenutka predaje donacije uporabniku, saj so to neizmerni trenutki sreče, ki prinesejo solze v oči. To je trenutek, ki nas napolni z občutkom humanitarnosti in zavedanjem, da smo omogočili otrokom zdrav razvoj in lepe trenutke, še posebej pred prazniki.«

