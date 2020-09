Dobrodelno: rumena majica Pogačarja z njegovim podpisom na dražbi

Kolesarski as pa se je z omenjeno akcijo znašel v eminentni družbi slovenskih in tujih športnikov, ki so svoje drese že darovali v dobrodelne namene - med njimi je tudi Tadejev kolesarski kolega, Primož Roglič, pa košarkarLuka Dončić in hokejist Anže Kopitar.

Kolegi z Vala 202 so torej takoj stopili v akcijo in Tadeju slekli rumeno majico, ki jo jeNejc Jemec prinesel tudi v naš v studio. Povedal je, da je Tadej z veseljem privolil v sodelovanje. Izrazil je željo, da bi pomagali tudi mladim upom v kolesarstvu. "Upam si trditi, da ima zelo malo rumenih majc, lahko je dal le dve, ena je ostala v Parizu, druga pa čaka na najvišjega ponudnika. Tri najvišje ponudnike bodo v petek zjutraj povabili na finale dražbe," je še dejal Jemec.