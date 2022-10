Dobrodelnost, ki nič ne stane!

Zaradi hitrega načina življenja v Sloveniji oziroma v zahodnem svetu nasploh prebivalci prepogosto zanemarjamo svoje zdravje. Posledično predstavljajo bolezni obtočil že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Ocenjuje se, da bi z zdravo prehrano, telesno aktivnostjo, izogibanjem kajenju in pitju alkohola, ter z zdravljenjem povišanega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in hiperholesterolemije, preprečili 90% vseh primerov bolezni srca in ožilja.

V težkem obdobju energetskih, okoljskih in zdravstevnih težav, povdarjenega individualizma, ko postaja solidarnost tuja, se društvo AED bori, da bi imeli vsi državljani Slovenije omogočen pravočasni dostop do avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Trenutno v Sloveniji umre polovica ljudi, ki se jim ustavi srce. To število bi se občutno zmanjšalo, če bi imel vsak prizadeti možnost oskrbe z defibrilatorjem v manj kot 3 minutah. Po tem času začnejo zaradi nedelovanja srca odmirati možganske celice. Vsako naslednjo minuto se možnost preživetja zmanjša za 10%!

Vodilni vzrok smrti med boleznimi srca in ožilja predstavlja srčni zastoj, pri katerem je glavno hitro ukrepanje. Med oživljanjem, najprej s strani očividcev in nato nujne medicinske pomoči, pride do povrnitve bitja srca pri 40% ljudi, do odpusta iz bolnišnice pa jih v povprečju v Evropi preživi le 10%.

V primeru, da v manj kot 3 minutah osebo oživljamo z avtomatskim zunanjim defibrilatorjem, se preživetje do odpusta iz bolnišnice poveča kar na 40%.

Z defibrilatorji rešujemo življenja in Društvo za srčno – žilne bolezni AED se s pomočjo državljanov trudi, da bi bilo pri tem čim bolj uspešno. Društvo AED je dobrodelno društvo - neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija s priznanim statusom v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, ki z za prebivalca brezplačnim dobrim delom postavlja defibrilatorje po Sloveniji. Nastalo je leta 2019, danes pa ima že več kot 50 predstavnikov - zdravnikov, študentov in prostovoljcev, ki se zavzemajo, da se mu bo pridružilo čim več podpornikov.

Vsak državljan Slovenije ima možnost prispevati 1% svoje dohodnine v dobrodelni namen za defibrilatorje, ki lahko rešijo življenje njim, njihovim svojcem in prijateljem. Ta dobrodelnost je za posameznika popolnoma brezplačna, saj se drugače nenamenjen del dohodnine vrne v upravljanje nazaj državi. Društvo AED apelira na posameznike, da izpolnijo zahtevek za namenitev dela dohodnine in se iskreno zahvaljuje za pomoč vsem dosedanjim in bodočim podpornikom.

Društvo z zbranim denarjem po Sloveniji postavljaja defibrilatorje, hkrati pa širi zavedanje posameznikov o pomembnosti znanja nudenja prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Pomembno je, da znamo v kritični situaciji ustrezno ukrepati, zato v društvu pogosto izvajajo delavnice TPO, so aktivni tudi na socialnih omrežjih Instagramu in Facebooku, kjer se najdejo informacije o projektih, delavnicah in zanimivostih. Do konca leta 2022 bo društvo s tako zbranim denarjem financiralo že več kot 30 defibrilatorjev, del sredstev pa vsako leto namenijo tudi štipendiranju otrok iz socialno šibkejših okolij.

Naročnik oglasa je Društvo za srčno žilne bolezni AED, Koroška cesta 2, 4000 Kranj.